Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG poursuit son marathon avec un match de Ligue 1 face au Stade de Reims, pour son deuxième déplacement d’affilée de la semaine. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait effectuer un turn-over avant une prochaine semaine importante.

Seul leader du championnat avec deux points d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille, le PSG voudra conserver sa place de leader et son invincibilité avant le choc face à son rival marseillais la semaine prochaine. Pour cela, les joueurs de Christophe Galtier devront s’imposer face à l’ancienne formation d’Hugo Ekitike, le Stade de Reims. Premier relégable (17e), le club rémois va faire face à une équipe qui sera privée de certains cadres. En effet, Lionel Messi (mollet) s’est rajouté à la liste des absents aux côtés de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Renato Sanches.

De nombreuses recrues présentes au coup d’envoi ?

Comme depuis le début de saison, Gigio Donnarumma va prendre place dans le but parisien. Pour L’Equipe, la défense à trois sera composée de Sergio Ramos, Marquinhos et Nordi Mukiele. La titularisation du Français, en lieu et place de Danilo Pereira, permettra ainsi à Sergio Ramos d’évoluer en position d’axial gauche. Avec la blessure de Nuno Mendes pour les 3-4 prochaines semaines, Juan Bernat va occuper le couloir gauche tandis qu’Achraf Hakimi animera le côté droit. Le changement le plus notable devrait s’effectuer au milieu de terrain. En effet, toujours selon L’Equipe, Marco Verratti pourrait débuter sur le banc et permettre ainsi à Fabian Ruiz d’évoluer aux côtés de Vitinha. Enfin en attaque, Carlos Soler devrait connaitre sa première titularisation suite à l’absence de Lionel Messi. L’Espagnol serait ainsi associé à Neymar Jr et Kylian Mbappé. Malgré son angine, le numéro 7 devrait pouvoir tenir sa place.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos (c), Ramos – Hakimi, Vitinha, Ruiz, Bernat – Soler, Mbappé, Neymar Banc : Navas, Rico, Bitshiabu, Danilo, Verratti, Zaïre-Emery, Gharbi, Sarabia, Ekitike

(L’Equipe) : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos (c), Ramos – Hakimi, Vitinha, Ruiz, Bernat – Soler, Mbappé, Neymar

De son côté, Le Parisien voit un onze un peu différent à certains postes. Si Gigio Donnarumma garde sa place dans les buts, c’es plutôt Sergio Ramos qui sera mis au repos en défense. Ainsi, le trio défensif serait composé de Nordi Mukiele à droite, Marquinhos dans l’axe et Danilo Pereira à gauche. Concernant les pistons, pas de surprise avec les titularisations annoncées de Juan Bernat et Achraf Hakimi. Toujours selon LP, Christophe Galtier pourrait reconduire la même paire au milieu de terrain que lors de la victoire à Lyon (1-0) avec Marco Verratti et Fabian Ruiz titulaires, laissant ainsi au repos Vitinha. Enfin, Carlos Soler est bien le joueur qui devrait être en soutien de Neymar Jr et Kylian Mbappé en attaque.