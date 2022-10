Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 8 octobre 2022. Le match face au Stade de Reims, les difficultés d’Achraf Hakimi, Lionel Messi a-t-il été trop utilisé par le staff parisien, les retrouvailles d’Hugo Ekitike avec son club formateur et les fouilles abusives vécues par les supporters parisiens à Lisbonne.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur les difficultés affichées par Achraf Hakimi depuis quelques mois. Malgré un système de jeu qui doit exploiter au mieux ses qualités, l’international marocain n’arrive pas à retrouver le niveau de ses premiers mois parisiens. Et finalement sa prestation face au SL Benfica (1-1) ce mercredi reflète parfaitement son début de saison avec les Rouge & Bleu : une première période délicate puis une seconde plus correcte avec deux situations de but dangereuses à son actif. « Ses deux buts et deux passes décisives (en 13 matches) apparaissent presque comme un trompe-l’oeil » alors que le schéma de jeu mis en place par Christophe Galtier devait justement le mettre dans les meilleures dispositions pour être encore plus décisif. Surtout, le Marocain de 23 ans est moins impliqué dans le jeu et sa connexion avec ses partenaires est moins fluide par rapport à Nuno Mendes de l’autre côté.

Reste aussi à savoir si ses relations hors du terrain peuvent expliquer ses difficultés. Très proche de Kylian Mbappé et Sergio Ramos, « le natif de Madrid a éprouvé quelques difficultés à trouver sa place dans l’effectif à son arrivée. » Sa relation avec certains Sud-Américains a même parfois été électrique, comme avec Leandro Paredes (prêté à la Juventus) avec qui il s’était accroché à l’entraînement la saison passée, rapporte L’Equipe. De plus, la ville de Paris, avec ses multiples tentations extérieures, joue souvent des tours aux nouveaux éléments. Grand fan de mode, l’ancien de l’Inter assiste régulièrement à des évènements prestigieux. « En cours de saison dernière, la direction parisienne avait déjà été alertée sur les habitudes du Marocain et s’interrogeait sur son état d’esprit. » Mis au courant de cette situation, le nouveau dirigeant parisien, Luis Campos, a directement souhaité mettre le joueur sous pression avec le recrutement de Nordi Mukiele pour apporter de la concurrence face à un joueur qui était installé dans un confort. Une pression qui a porté ses fruits car Achraf Hakimi se montre plus exigeant au quotidien en limitant ses apparitions publiques. Mais cela doit désormais se traduire sur le terrain.

Le quotidien sportif revient également sur les fouilles abusives subies par les supporters du PSG aux abords du stade de la Luz mercredi. Des conditions d’accueil inacceptables aux yeux des fans parisiens. Les palpations abusives ont causé encore plus de retard à l’entrée du stade. En plus du point de rendez-vous qui se situait à plus de 10km de l’enceinte, les milliers de supporters parisiens ont subi « un cortège encadré par des policiers ‘en mode cowboys’ qui matraquent sans raison. » Des faits qui avaient déjà été soulignés par les supporters du Maccabi Haïfa lors de la 1ère journée de Ligue des champions. Face à cet accueil déplorable vécu ce mercredi, l’association Football Supporters Europe (FSE) a fait remonter les faits à l’UEFA ce vendredi, rapporte L’Equipe. « Les avocats avec qui nous travaillons au Portugal nous ont confirmé qu’il s’agissait de fouilles illégales. De plus, il ne s’agit pas d’un seul steward, c’était un fonctionnement systémique, ils ont eu des ordres d’au-dessus », explique le directeur, Ronan Evain. Dans son règlement de sécurité, l’UEFA stipule que « les contrôles et les fouilles doivent être effectués de manière raisonnable et efficace pour garantir que les spectateurs ne soient pas fouillés plus d’une fois et que les fouilles elles-mêmes ne deviennent pas la cause de retards indus ou ne créent pas de tensions inutiles. » Pour autant, tous les supporters victimes de ces fouilles abusives ne comptent pas porter plainte. De son côté, le PSG se dit « très attentif aux témoignages de ses supporters qui évoquent des fouilles trop poussées à Lisbonne. » Ainsi, le club parisien va solliciter l’UEFA « afin de faire la lumière sur ces témoignages. »

De son côté, Le Parisien évoque cette rencontre face au Stade de Reims ce samedi soir (21h sur Canal Plus Sport 360) à Auguste Delaune, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. Malgré l’enchaînement des rencontres, le club de la capitale voudra conserver son invincibilité. Jusqu’à maintenant, Christophe Galtier s’est souvent reposé sur un onze type qui a parfois montré des faiblesses malgré son statut d’invincible. Mais pour cette rencontre face aux Champenois, le coach parisien devra trouver des solutions de rechange. Ainsi, des joueurs comme Nordi Mukiele, Fabian Ruiz ou encore Pablo Sarabia doivent se frayer un chemin pour « exister au sein d’une équipe qui commence à prendre ses habitudes, parfois les mauvaises, comme cette gestion incertaine de la profondeur ou ce manque de réalisme devant les buts. » Pour ce match, le PSG devra surtout se passer de son joueur en forme du moment, Lionel Messi, en raison d’une gêne à un mollet. À cela s’ajoutent les absences de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Renato Sanches. Ainsi, les remplaçants devront « entretenir la flamme d’un Paris qui se rêve invaincu en Ligue 1 cette saison » avant une semaine qui s’annonce explosive avec les réceptions du Benfica Lisbonne (11 octobre) et de l’Olympique de Marseille (16).

Le quotidien francilien se demande si le PSG n’a pas trop tiré sur la corde avec Lionel Messi. Après avoir enchaîné les matches avec les Rouge & Bleu et l’Argentine, le septuple Ballon d’Or a ressenti une gêne à un mollet qui l’a contrait à sortir avant la fin du match face au Benfica Lisbonne. Un petit pépin physique qui lui fera manquer le déplacement sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi soir. Depuis le début de saison, Leo Messi est l’homme de base de Christophe Galtier. En effet, il a été le seul joueur de champ à avoir débuté les 13 matches de la saison. « Une utilisation qui interroge puisque Messi compte, à 35 ans, déjà une heure de jeu de plus que Marquinhos (1.080) ou Neymar Jr (1.068). » De quoi expliquer cette petite défection physique ? Par forcement selon, Robert Duverne, ancien préparateur de l’Equipe de France : « Les progrès autour de la nutrition, de la préparation, de la récupération et du reste font qu’un joueur de 35 ans d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec un joueur de 35 ans d’il y a dix ans. Mais surtout, on parle d’un joueur hors norme qui ne sort pas de sa filière athlétique. S’il faisait du Mané ou Mbappé, par exemple, il ne pourrait sans doute pas répéter autant de matches. Mais comme son talent lui permet d’imposer son rythme il est très rarement en surrégime. » La Pulga revient également d’un voyage aux Etats-Unis où il avait participé à deux matches amicaux avec sa sélection.

Enfin, L’Union se concentre sur le retour d’Hugo Ekitike à Reims. Après une saison remarquée ponctuée par 11 buts, l’attaquant de 20 ans retrouve déjà sa ville natale et son club formateur. Prêté avec une obligation d’achat à régler en juin 2023, le natif de Reims retrouvera ses anciens coéquipiers quelques mois après les avoir quittés. Lors du mercato estival, l’international U20 français a toujours souhaité que son club « ne soit pas lésé dans les négociations liées à son départ. » Malgré une offensive de Newcastle pour le recruter dès l’hiver dernier, le Français voulait vivre son rêve en rejoignant le PSG, malgré une offre légèrement supérieure du club anglais, comme l’avait rappelé le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot : « On a tout fait pour atteindre la somme proposée par Newcastle (35M£+6M de bonus contre seulement 36M£ pour le PSG) mais Hugo a toujours été respectueux envers le club. On est contents de lui permettre d’exaucer son rêve. » Même si sa titularisation n’est pas certaine ce samedi soir, Hugo Ekitike aura marqué les esprits à Reims, comme le souligne le dirigeant rémois, Didier Perrin : « C’est un pur produit de notre formation dont il faut louer le savoir faire. Nous sommes évidemment ravis de son parcours et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. C’est une grande fierté de le retrouver face à nous au sein d’un si redoutable adversaire. Il a des chances de jouer, mais j’aimerais qu’il ne nous fasse pas trop de misère. »