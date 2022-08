Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 13 août. Un Leo Messi retrouvé mais absent du top 30 du Ballon d’Or, des dossiers de prolongations ouverts dès septembre, Kylian Mbappé et Christophe Galtier très attendus pour la première ce samedi soir contre Montpellier, les retrouvailles du jour…

« Messi, reprise heureuse », titre L’Équipe ce samedi matin dans un long papier consacré à l’international argentin âgé de 34 ans. Le constat du quotidien sportif est clair : le numéro 30 parisien est plus épanoui et libéré avec le PSG en ce début de saison, et ce alors que son visage apparaîtrait bien plus décontracté à l’entrainement. Avec trois buts et une passe décisive pour ses deux premiers matchs, La Pulga a retrouvé des couleurs et affiche un état de forme bien meilleur que la saison dernière. Le média sportif insiste sur ce point désormais bien connu : le septuple lauréat du Ballon d’Or a eu du mal à s’adapter à Paris et à son nouveau club après 21 ans au Barça. Vie à l’hôtel jusqu’en novembre, premiers pas parisiens difficiles pour la famille, préparation perturbée par des pépins physiques et un Covid tenace… autant d’arguments qui justifient la première saison en demi-teinte de Leo Messi au PSG. Tout cela appartient néanmoins au passé. « C’est un autre Messi qui est revenu », explique-t-on dans l’entourage du club. L’Argentin est présenté comme étant plus ouvert, quand bien même il reste un élément discret, pas du genre à prendre la parole devant le groupe. L’EQUIPE souligne également le fait que le natif de Rosario a cette fois eu la possibilité de réaliser une préparation complète avec des entrainements quotidiens pendant ces vacances, entouré de joueurs tels que Di Maria, Paredes, Lo Celso, Tagliafico, Otamendi, De Paul ou encore Javier Pastore. « L’idée était de favoriser sa préparation et d’être dans le rythme au plus vite », écrit le quotidien sportif qui s’attarde aussi sur l’importance du nouveau schéma en 3-4-1-2 mis en place par Christophe Galtier au PSG pour justifier le regain de forme de l’Argentin, bien plus libre sur le terrain. Ce système, selon le média français, « permet à l’ancien Barcelonais d’avoir un espace plus important, juste derrière les deux attaquants ». Surtout, le nouvel entraineur parisien se serait concerté avec son numéro 30 avant de lui conférer ce rôle dans son système : « Galtier a discuté de ce changement de système avec sa star lors de la tournée du club au Japon. Une communication et une volonté d’implication de l’Argentin dans les choix qui participent à la bonne entente entre les deux hommes depuis la reprise de l’entraînement », écrit L’Équipe, qui précise également que Leo Messi apprécie l’honnêteté et la communication de son entraineur.

Un nouvel épanouissement signe d’une prolongation à venir ? Pour rappel, Leo Messi est en fin de contrat au PSG le 30 juin 2023, mais il possède d’ores et déjà une option pour prolongation son bail d’une saison supplémentaire si les deux parties sont sur la même longueur d’onde. Cela ne semble pas suffisant pour le PSG d’après L’EQUIPE. Le média français indique que plusieurs dossiers de prolongations seront ouverts après ce mercato. Comme Verratti et Marquinhos, Leo Messi sera rapidement concerné, Paris souhaitant discuter d’un nouveau contrat avec sa star argentine.

L’Équipe revient sur les raisons pour lesquelles l’Argentin est absent du top 30 du Ballon d’Or dévoilé ce vendredi soir. Une situation provoquée par la saison 2021/2022 délicate de l’international argentin, de même que par la disparition du critère des accomplissements en carrière et le changement de périodicité. « Messi a semblé courir – marcher ? — après sa meilleure forme », ose même le quotidien français en qualifiant de quelconque son bilan de 11 buts en 34 matchs au PSG, « insuffisant au regard de l’extraordinaire auquel il nous avait habitué, trop peu aussi par rapport à une concurrence dense ». Une concurrence notamment incarnée par son rival de toujours Cristiano Ronaldo, auteur de son côté de 32 buts en 49 matchs toutes compétitions confondues et bien présent dans le top 30 du trophée individuel suprême du football.

Ce samedi soir, le PSG accueille Montpellier au Parc des Princes (21h) pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. À cette occasion, le quotidien français effectue un petit focus sur Kylian Mbappé. Blessé aux adducteurs la semaine dernière contre Clermont et suspendu pour le Trophée des champions, l’attaquant tricolore qui a prolongé jusqu’en 2025 au PSG en mai dernier va enfin débuter officiellement sa campagne 2022/2023. « Tout semble ainsi réuni pour que la célébration du premier match de sa nouvelle ère soit une fête aussi belle qu’au printemps », écrit L’Équipe. Quant à son état de forme, le média français rappelle que le joueur a repris les séances collectives depuis ce mardi. « Cette semaine n’a d’ailleurs pas nécessairement été celle où la jeune étoile parisienne aura le plus manifesté sa joie de vivre, comme si un souci le tourmentait, mais d’un point de vue physique, au moins, il a rassuré tout le monde ». À voir si ces belles sensations seront confirmées ce samedi soir dans l’antre parisienne face aux hommes d’Olivier Dall’Oglio.

Par ailleurs, L’EQUIPE consacre une petite brève à Ander Herrera. Annoncé depuis ce vendredi du côté de l’Athletic Club par la presse espagnole, le milieu de 32 ans souhaiterait bien quitter le PSG pour rallier l’écurie basque selon le quotidien français. Paris voudrait que son départ se concrétise afin de libérer un peu de masse salariale. Toutefois, en dépit du fait que l’ancien joueur de Manchester United ait accepté l’idée de rejoindre le club entrainé par Ernesto Valverde, rien n’est acté dans ce dossier. L’Espagnol souhaiterait effectivement trouver un accord financier avec le PSG pour partir libre malgré son contrat le liant aux pensionnaires du Parc des Princes jusqu’en 2024. Des discussions seraient actuellement en cours en ce sens, le média français précisant qu’il faudrait que « Paris concède à lui verser au moins l’une de ses années de contrat restantes, ce qui n’est pas le cas pour le moment ».

Enfin, une anecdote croustillante est racontée dans L’Équipe au sujet d’Hugo Ekitike. Arrivé en prêt avec option d’achat en provenance de Reims cet été, l’attaquant de 20 ans a choisi le numéro 44, son numéro 22 fétiche étant déjà propriété d’Abdou Diallo. Mais pourquoi ce choix du numéro 44 ? « Parce que 2 x 22, mais aussi parce qu’Ekitike est un palindrome, et Hugo voulait donc un numéro qui se lise dans les deux sens », explique son entourage au média sportif. Pas d’hommage à au pilote de Formule 1 Lewis Hamilton contrairement à ce que certains avaient ironiquement pu imaginer.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la première rencontre au Parc du PSG face à Montpellier ce soir (21h00 – Canal Plus Décalé) et surtout le retour de Kylian Mbappé. La dernière fois qu’il avait foulé cette pelouse, c’était pour l’annonce de sa prolongation dans une ambiance de fête. “Place désormais au vrai départ de la nouvelle saison de Kylian Mbappé au PSG, la sixième” alors qu’il est “frustré” pour avoir manqué les deux premiers officiels de la saison.

Jugé en forme, sa douleur aux adducteurs qu’il l’avait fait manquer la belle victoire sur la pelouse de Clermont (5-0) et son retour est une “mauvaise nouvelle” pour les Heraultais : “En onze matchs, Mbappé a déjà marqué onze buts et délivré huit passes décisives. Avec Dijon, l’OL ou Monaco, le MHSC est l’une de ses proies favorites.” Ce sera aussi l’occasion de revoir sur le terrain la fameuse “MNM” qui on l’espère trouvera des automatismes. Le Parisien rapporte que les objectifs du joueur sont bien définis : “Un sixième titre de champion de France, bien sûr, mais surtout une première Ligue des champions. Sur le plan individuel, la barre des 200 buts atteinte par Edinson Cavani avec le PSG est un objectif clair. Avec 171 unités au compteur, il n’est pas si loin.L’an dernier, il avait atteint le total de 30 buts toutes compétitions confondues début avril. Rendez-vous donc au printemps, si les blessures l’épargnent, pour le voir devenir le seul meilleur buteur de l’histoire du club.” La Coupe du monde pourrait aussi être une sorte de pression mentale pour le joueur mais aussi physique puisqu’il devra gérer son corps pour arriver en forme au Qatar et reprendre avec le PSG pour aborder les rencontres décisives de Ligue des champions.

Ce match face à Montpellier sera aussi la première de Christophe Galtier sur le banc du PSG au Parc des Princes. Sa phrase lâchée lors de sa présentation, « Ce n’est peut-être pas l’endroit où il y a la plus grosse ambiance », avait entraîné une réponse de Romain Mabille, président du Collectif ultras Paris (CUP), dans Le Parisien : « Je fais une nuance sur son passé marseillais. Quand il dit que l’ambiance du Parc n’est peut-être pas une des meilleures de France, il connaît la portée de ces mots, il aurait pu s’en abstenir. On tâchera de le faire changer d’avis. Mais dire ça, c’est maladroit. » L’accueil sera donc “un point à surveiller” selon le quotidien francilien. Et sur l’effectif, qui avait reçu pas mal de réprimandes la saison passée, Romain Mabille explique que le “passé c’est le passé” et il faut donc désormais avancer. Ce qui est c’est que désormais les joueurs sont attendus a remporter cette rencontre et à créer du beau jeu “pour rendre la soirée parfaite« . La dernière défaite parisienne remonte à 2021 contre le LOSC d’un certain… Christophe Galtier.

Le Midi Libre fait un focus sur les destins croisés entre Mamadou Sakho, qui va retrouver le Parc des Princes pour la première fois en 9 ans, et surtout pour la première fois avec un autre maillot, et Nordi Mukiele, qui va aussi retrouver le club qui l’a révélé. Révélé à l’âge de 17, Sakho aura marqué de son empreinte l’histoire récente du club de la capitale avant de s’envoler du côté de Liverpool après 201 rencontres disputées. Il a joué son dernier match sur la pelouse du Stade de la Porte de Saint-Cloud le 26 mai 2013. Côte Montpeliierain, on guette surtout “la grande silhouette” de Nordi Mukiele. Le joueur a laissé à ses anciens supporters l’image “d’un diamant à polir” a l’image d’un rude duel face à Neymar en 2018.