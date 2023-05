Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le PSG devra répartir la somme du market pool avec le RC Lens et possiblement l’Olympique de Marseille lors de la phase de groupes de la compétition.

Si la saison 2022-2023 a été très compliquée d’un point de vue sportif et extra-sportif, le PSG va tranquillement terminer champion de France sans avoir laissé à un seul instant son trône lors de cet exercice 2022-2023. Et comme chaque saison depuis 2012-2013, les Rouge & Bleu seront présents en phase de groupes de Ligue des champions. L’occasion pour le club parisien de toucher une belle somme de la part de l’UEFA. En effet, comme le rapporte L’Equipe, « la clé de répartition prévoit que les recettes commerciales issues du ‘market pool’ (les droits versés par les télévisions) sont redistribuées de la façon suivante : 55 % pour le champion et 45 % pour le second s’il y a seulement deux clubs en lice. Et s’ils sont trois, le champion reçoit 45 %, le deuxième 35 % et le troisième seulement 20 %. »

Le PSG touchera au minimum 27M€

Et pour la saison prochaine, la France touchera donc une somme de 60M€ à répartir entre les clubs présents en phase de groupes de la Ligue des champions 2023-2024, sans compter les primes de participation et celles liées à la performance dans la compétition. En terminant leader du championnat, le PSG touchera donc au minimum 27M€. Le RC Lens, bien parti pour occuper la place de vice-champion, devrait toucher environ 21M€. Enfin, l’Olympique de Marseille pourrait avoir la dernière part du gâteau avec une douzaine de millions d’euros, rapporte le quotidien sportif. Troisième de Ligue 1, le club olympien devra avant cela passer par deux tours (3e tour qualificatif et les barrages) pour accéder à la phase de poules de la C1. Une somme qui a son important pour le club marseillais en proie à des difficultés financières et surveillé par le fair-play financier de l’UEFA. En cas d’échec, cette somme sera distribuée aux deux autres clubs français (PSG, RC Lens) qualifiés directement pour la phase de groupes de Ligue des champions.