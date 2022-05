Rabesandratana salue la performance des Féminines du PSG

Après la défaite du 24 avril dernier (3-2) à Lyon, les filles du PSG se sont une nouvelle fois incliné hier soir au Parc des Princes (1-2) face à l’OL, et sont donc éliminées en demi-finale d’UWCL. Malgré cette élimination, le public du Paris Saint-Germain a répondu présent, et Eric Rabesandratana l’a souligné au micro de France Bleu Paris : « Ca fait du bien, c’est un record en France ! Plus de 43 000 supporters, spectateurs et enfants qui ont supporté ce Paris Saint-Germain. C’était une ambiance folie aussi parce que les ultras ont donné le ton, et puis après derrière tout le monde a suivi. C’était hier soir un vrai grand moment de football et on est bien content que ce soit du côté du football féminin, s’il avait besoin d’une vitrine, hier soir c’était le bon moment« .

Un spectacle en tribune, mais pas seulement selon Rabe

Dans son billet pour France Bleu Paris, l’ancien défenseur du PSG est également revenu sur ce qu’il s’est passé sur le rectangle vert : « J’ai trouvé le PSG au dessus hier, au dessus dans l’envie, dans les intentions, dans le jeu technique. Sincèrement c’est la première fois que je vois un niveau aussi intéressant côté Paris Saint-Germain. Le niveau et ce match a été respecté par les Parisiennes, elles y ont mis du cœur, des intentions, la concentration et tous les ingrédients qu’il faut pour essayer de gagner un match de Ligue des Champions, en plus contre un adversaire qui est redoutable dans cette compétition. Donc voilà, hier ça a été assez intéressant : des enchaînements, de la vitesse, de la percussion, tout le monde a participé. J’ai gardé cette envie surtout, parce que c’est ce qui a changé par rapport au match du Bayern (quart de final d’UWCL ; NDLR). Elles étaient tétanisées, et elles ont joué un match à moitié j’ai envie de dire. […] mais hier elles ont joué avec le cœur, mais malheureusement contre une équipe de Lyon qui a l’habitude de subir un petit peu cette pression. Il a manqué peut-être cette expérience et cette maitrise dans le dernier geste. […] Je pense qu’elles peuvent être fier, on est très content d’avoir vu un spectacle comme ça parce que c’était un vrai beau match« .

Les noms à retenir de cette rencontre

Eric Rabesandratana a ensuite été interrogé sur les individualités à retenir selon lui : « Hier il y avait déjà l’esprit d’équipe. Elle a joué vraiment au top en terme d’esprit et d’envie de gagner. Mais voilà, il y en a une qui a éclairé le jeu et qui a été au-dessus de toutes les joueuses, même des Lyonnaises, c’est Grace Geyoro, qui a été incroyable au milieu de terrain. J’ai beaucoup beaucoup aimé Karchaoui aussi, qui a fait un match technique assez impressionnant. Dans la maîtrise, dans le calme, dans tout ce qu’elle a affiché, dans son comportement. J’ai beaucoup aimé ces deux joueuses. Mais voilà, Geyoro a vraiment été au-dessus de tout le monde hier, dans l’intention, dans les duels, dans l’engagement elle a été en pleine maîtrise. Diani a été très bonne aussi, Bachmann aussi. J’attendais un peu plus de Katoto, parce que maintenant elle doit maîtriser ces matchs-là, et je l’ai trouvé encore un peu timide, toujours face à ces Lyonnaises, comme si c’était sa bête noire. J’ai l’impression qu’elle arrive pas à mettre tout ce qu’il faut comme caractère pour dominer Wendy Renard en face qui est toujours assez impressionnante« .