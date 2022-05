Les U19 du PSG s’imposent largement face à Caen

Si leur saison a été teintée de déceptions avec des éliminations précoces en Coupe Gambardella et en Youth League, les U19 du PSG réalisent tout de même un exercice de grande qualité à l’échelon national. Larges leaders de leur groupe A, Djeidi Gassama et ses coéquipiers ne cessent, semaine après semaine, de conforter leur avance.

Un entrejeu particulièrement efficace

Nouvel exemple de cet état de fait ce dimanche après-midi face au SM Caen dans le cadre de la 24e journée de championnat U19. En effet, les Rouge et Bleu ont littéralement marché sur leurs adversaires du jour tout au long de la partie et se sont imposés sur le score de 4-1. Le plus gros du travail a été effectué lors du premier acte. Très vite, c’est Ismaël Gharbi qui ouvrait la marque dès la 2e minute de jeu. Juste avant le quart d’heure de jeu, El Chadaille Bitshiabu prenait le meilleur sur l’arrière garde caennaise pour conclure de la tête suite à un coup-franc signé Wilson Odobert. Le jeune Warren Zaire-Emery, qui serait en passe de parapher son premier contrat professionnel avec son club formateur, y allait aussi de son but avant la pause pour porter le score à 3-0.

Moins riche en réalisations, la deuxième période voyait tout de même le PSG accroitre un peu plus son avance grâce à Ayman Kari (4-0, 53e. À dix minutes du terme, Tidiane Gomis réduisait la marque pour les siens, sans conséquence donc. Avec ce succès fleuve, le club de la capitale conserve une belle avance en tête du classement (56 points) avec dix unités de plus que son dauphin, l’Amiens AC (46). La troupe de Zoumana Camara se déplacera sur la pelouse de Chambly pour sa prochaine échéance en marge de la 25e journée le 15 mai prochain.

Le XI rouge et bleu :

Lavallée – Bodiang, El Hannach, Bitshiabu, Najeh – Kari, Zaire Emery, Gharbi – Odobert, Yansané, Gassama.