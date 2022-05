Geyoro : « Encore une Coupe de France à aller chercher »

Au lendemain de l’élimination en UWCL, on ressent de la frustration dans les discours côté PSG, mais beaucoup de positif aussi. En s’étant incliné 3-2 à Lyon et 1-2 ce samedi 30 avril au Parc des Princes, les filles de Didier Ollé-Nicolle sortent donc en demi finale de Ligue des Champions. Dans la foulée de ce match retour, Grace Geyoro s’est exprimé pour le site officiel du Paris Saint-Germain : « C’était un match pas facile, il a fallu aller chercher un résultat du début à la fin, et on n’a pas forcément cette habitude-là mais on a essayé de pousser, on a réussi à marquer un but, on a été bien poussées par le public. Malheureusement on ne remporte pas ce match mais malgré tout, on repart la tête haute et on se dit qu’on doit continuer à travailler. On apprend, on continue d’apprendre, on a montré une force de caractère, on n’ a pas vécu une année facile, mais aujourd’hui on a un groupe qui a voulu tout donner et on sort en demi-finale oui, mais on ne va pas baisser la tête et on va continuer de travailler«

Si l’évènement était bien évidemment le match en lui-même, ce samedi 30 avril était également une soirée historique dans le tribunes du Parc des Princes. En effet, l’antre du PSG a enregistré hier un record national d’affluence pour un match de football féminin avec 43 255 supporters présents au stade. L’ambiance était au rendez-vous, et Geyoro et compères l’ont bien remarqué : « Le public était exceptionnel. On savait qu’il y allait avoir du monde mais c’était un très beau spectacle. Les gens repartent quand même avec un bon souvenir, et j’espère que l’année prochaine il y aura encore plus de monde ici au Parc des Princes« .

Contrairement à l’équipe de Mauricio Pochettino, les féminines du PSG ont encore quelque chose à jouer en cette fin de saison 2021-2022. C’est le 15 mai prochain à 18h15 (diffusée sur France 4) qu’elles disputeront la finale de la Coupe de France face à Yzeure (D2), et la milieu de terrain Rouge & Bleu ne l’a pas oublié : « La saison n’est pas finie, il y a encore une Coupe de France à aller chercher, le championnat n’est pas totalement terminé, et on va continuer à apprendre », a déclaré l’international française du PSG« .