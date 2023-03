L’été dernier, Kylian Mbappé a longtemps hésité pour son avenir. Il avait deux possibilités, prolonger au PSG ou rejoindre le Real Madrid libre. Il a choisi la première solution. Mais le club madrilène n’a pas abandonné son souhait de le recruter.

Le Real Madrid souhaite recruter depuis plusieurs années Kylian Mbappé. Il aurait pu le faire en 2017 mais il a finalement signé au PSG. L’été dernier, il pensait aussi arriver à ses fins quand l’attaquant (24 ans) arrivait en fin de contrat avec les Rouge & Bleu. Mais après de très long mois de réflexion, il avait décidé de prolonger son contrat de trois ans, dans le détail deux ans plus une année en option. Le Real Madrid, même s’il a expliqué plusieurs fois que le train ne passait qu’une fois, n’a pas abandonné cette piste et aurait un souhait pour recruter l’international français.

Il voudrait le récupérer libre en 2024

Ce vendredi, AS fait sa Une sur le numéro 7 du PSG. Selon le quotidien sportif ibérique, le Real Madrid ne veut pas s’engager dans des négociations avec les dirigeants parisiens pour tenter de recruter le nouveau capitaine des Bleus dès cet été. Il souhaiterait attendre l’été 2024 pour pouvoir recruter libre de tout contrat Mbappé. En effet, ce dernier a prolongé de trois ans son contrat, mais sa troisième année est en option et c’est lui seul qui peut décider de la lever ou non. AS indique que le meilleur buteur de l’histoire du PSG aurait transmis son désir de rejoindre les Merengues en 2024. Un dossier qui avait fait la Une quotidiennement pendant les premiers mois de l’année 2022 et qui devrait sans doute encore faire parler ces prochains mois.