Ce dimanche, à l’occasion des 32e de finale de Coupe de France, le PSG a validé son billet pour la suite de la compétition en venant à bout de l’Entente Feignies-Aulnoy (0-3). Titularisé d’entrée, et même s’il a disputé que la première période, Sergio Ramos a affiché, pour la deuxième fois sous le maillot parisien, un visage et une hargne impressionnants. Un état de fait qui fait dire à Ludovic Obraniak que la légende ibère, à l’instar d’un Lionel Messi, sera un élément clé du club de la capitale lors de ses futures grosses échéances.

« Sachant que c’était un 32e de finale, face à une petite équipe, et étant donné le statut de Ramos, ce n’est pas le genre de match que tu as forcément envie de jouer. Néanmoins, je l’ai vu très investi. Il a tenté un retourné acrobatique, il a tenté un lobe, il a été très sérieux dans son placement, il a beaucoup communiqué et notamment avec Presnel Kimpembe. En tout cas, il n’a pas pris ce match par-dessus la jambe, on sent donc chez lui une vraie volonté de revenir le plus vite possible. Est-ce que son corps va suivre, je n’en sais rien, a exposé Obraniak au micro de La Chaîne L’Equipe. En revanche, au niveau mental, il y est et comme souvent la tête commande le corps, j’ai toutes les raisons de penser que Sergio Ramos sera là à la reprise quand les matches du PSG vont compter. À l’image d’un Lionel Messi également. Ils arriveront, à mon avis, en temps et en heure au moment voulu. »