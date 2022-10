Le PSG fera face au Stade de Reims ce samedi soir en marge de la 10e journée de Ligue 1 (21h00, Canal+ Sport 365). Un déplacement, le second de la semaine, qui devrait permettre à Christophe Galtierde faire tourner un chouïa son effectif alors que son club enchaîne les rencontres à un rythme effréné.

Sur le terrain du SL Benfica, le PSG a réalisé une prestation assez convenable face à un adversaire qui a su lui poser de nombreux problèmes. Le score nul qui en a découlé a somme toute été logique et mérité sur l’ensemble des 90 minutes. Et avant de jouer à nouveau les Lisboètes, cette fois au Parc des Princes, le PSG devra se défaire d’une autre équipe, le Stade de Reims. 17e avant le coup d’envoi, les locaux se positionnent comme une proie, qu’il ne faut pas sous-estimer certes, mais largement à la portée des Rouge et Bleu. Et cela, Christophe Galtier l’a, évidemment, bien compris.

C’est donc en ce sens, mais surtout du fait du calendrier démentiel, que le technicien parisien va certainement décider de mettre en place une assez grosse revue d’effectif. Ainsi, que ce soit Le Parisien, L’Equipe ou RMC, ces trois sources sont unanimes : Nordi Mukiele, Fabian Ruiz et Carlos Soler devraient tous débuter cette rencontre. Néanmoins, un doute subsisterait entre Kylian Mbappé et l’ancien rémois pour accompagner le Valencian et Neymar Jr.

Des recrues qui doivent prouver

Christophe Galtier avait prévenu alors que ses nouveaux joueurs ne jouissaient de temps de jeu qu’avec grande parcimonie : la saison sera longue. De ce fait, des opportunités seront inexorablement à saisir. Le tout est de répondre présent au moment opportun, ce que n’a pas su faire, par exemple, Hugo Ekitike face au Gym la semaine passée. En revanche, un joueur comme Nordi Mukiele a démontré quelques belles prédispositions face à ces mêmes niçois. Même si tout n’a pas été parfait, loin s’en faut, l’ancien montpelliérain a cependant fait preuve de caractère. Car oui, après une entame assez difficile, il est réellement monté en puissance jusqu’à délivrer une passe décisive pour Kylian Mbappé, le but de la victoire en prime, à dix minutes du terme. Face aux Rémois, il aura une vraie chance de prouver que son coach peut compter sur ses services. D’autant plus dans ce système où on pourrait l’imaginer se frayer une place de choix au sein d’un secteur assez dépeuplé. C’est, en tout cas, la recrue estivale qui a le plus joué (derrière Vitinha) avec 10 matches à son actif, pour 352 minutes disputées au total.

Pour sa part, Fabian Ruiz se trouve un peu dans le même cas. Barré par la doublette magique Verratti / Vitinha, l’ancien napolitain doit, pour l’heure, se résoudre à jouer les seconds rôles. Lui aussi doit faire plus. Intéressant par moment, il a parfois affiché un niveau quelconque lors de ses dernières sorties de banc. Des qualités, le principal intéressé n’en manque nullement, mais il va falloir qu’il lâche les chevaux puisque, dans l’optique où Christophe Galtier choisit de transformer son 3-4-3 en 4-3-3, le numéro 8 pourrait tirer son épingle du jeu. Mais pour cela, il doit, avant toute chose, se montrer plus constant, plus incisif. Et cela doit commencer dès ce samedi soir. À sa décharge toutefois, il ne compte que 176 minutes de jeu à son compteur, Ligue 1 et Ligues des Champions comprises.

Pour sa part, Carlos Soler connaît des débuts assez étonnants. Recruté pour une somme avoisinant les 22 millions d’euros, le meneur de jeu espagnol, transfuge du FC Valence, n’a eu le droit qu’à une toute petite entrée en jeu face à la Juventus le 6 septembre dernier. Depuis ? C’est le calme plat, ou presque, avec seulement… 4 minutes en Ligue 1 ! Ce soir, il devrait bel et bien vivre sa première titularisation. Dans le 3-4-3 mis en place face à Reims, il se positionnerait derrière les deux attaquants, probablement Neymar Jr et Kylian Mbappé. On ne va pas se le cacher, même si celui-ci est un joueur reconnu en Liga, son recrutement a laissé perplexe de nombreux observateurs. Non, on attendait un tout autre profil, comme celui d’un attaquant capable de jouer en pivot. Néanmoins, ce dit joueur n’étant jamais arrivé, Luis Campos se serait finalement laissé séduire par la polyvalence offerte par Carlos Soler, lui qui peut évoluer numéro 8, meneur de jeu ou ailier. L’opposition face aux Champenois pourrait nous permettre de jauger ce qu’il peut véritablement apporter. Son rôle, à part de combler les brèches, ne semblent, en effet, pas encore bien établi. Ce qui ne le fait pas partir avec une longueur d’avance, loin de là.

Enfin, un doute persisterait quant à une hypothétique titularisation d’Hugo Ekitike. Face à Nice lors de la journée précédente, ce dernier n’avait pas vraiment saisi sa chance. Même si beaucoup d’éléments peuvent là aussi justifier cette contreperformance, il ne devra pas réitérer ce genre de prestations trop souvent.

Avec l’enchaînement des matches, le PSG aura besoin d’un banc de grande qualité. Un banc qui est donc, pour une bonne partie, composé de joueurs arrivés durant la dernière fenêtre des transferts. C’est aujourd’hui à eux de se faire une place dans la rotation, voir plus s’y affinités. La motivation doit transparaitre de leur attitude dans des rencontres comme celle de ce samedi soir. La hiérarchie peut, pour énormément de raisons, être bousculée : blessures, suspensions, méformes… Et leur capacité à répondre présents dans les semaines et mois à venir nous donneront une véritable indication sur la cohérence du mercato réalisé par Luis Campos.