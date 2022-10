Reims / PSG : Annoncez votre pronostic

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG poursuit son marathon de matches avec un déplacement sur la pelouse du Stade de Reims dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. À cette occasion, Christophe Galtier aura l’occasion de faire tourner son effectif.

Ce soir, le PSG aura un double enjeu : s’imposer afin de conserver sa place de leader et garder son invincibilité. Deux objectifs importants avant d’entamer une semaine cruciale avec les réceptions du Benfica Lisbonne et de l’Olympique de Marseille. Et pour cette rencontre face aux Rémois, le coach des Rouge & Bleu – Christophe Galtier – devrait opérer une rotation d’effectif et sera également privé de quelques cadres comme Lionel Messi, Nuno Mendes ou encore Presnel Kimpembe. Ainsi, des recrues comme Nordi Mukiele, Fabian Ruiz, Carlos Soler ou encore Hugo Ekitike peuvent avoir leur chance dès le coup d’envoi.

À deux heures du match, comment sentez-vous cette rencontre pour les Rouge & Bleu face aux Champenois ? Annoncez votre pronostic ici. Mercredi dernier, le PSG a partagé les points avec le Benfica Lisbonne (1-1) au Stade de la Luz, à l’occasion de la 3e journée de Ligue des champions. Un résultat annoncé ici par Etuncouscousboulette et Baby Bejita. Félicitations à eux !!!