Le PSG compte bien se renforcer au milieu de terrain pour répondre aux objectifs de la saison 2022-2023. Ainsi, le club de la capitale a déjà officialisé l’arrivée de Vitinha en provenance du FC Porto pour un peu plus de 40M€. Et les dirigeants parisiens, dont Luis Campos, ont également coché le nom d’un autre joueur pour apporter une plus-value à l’entrejeu des Rouge & Bleu. En effet, depuis plusieurs semaines, il est question d’un fort intérêt des champions de France pour Renato Sanches, dont le contrat avec le LOSC prend fin en juin 2023. Désireux de rejoindre le club de la capitale, l’international portugais de 24 ans voit cependant ce dossier traîner en longueur.

Lille et Milan se sont mis d’accord pour un transfert à 10M€

Et l’AC Milan pourrait profiter de cette brèche pour recruter l’ancien du FC Bayern à faible coût. Dans le viseur des dirigeants milanais depuis de nombreux mois, Renato Sanches aurait vu le LOSC et le club italien se mettre d’accord pour un transfert à 10M€, selon les informations de Gianluca Di Marzio. Cependant, le plus compliqué sera de trouver un accord avec le joueur et son agent, Jorge Mendes, rajoute le spécialiste du mercato.

De son côté, Manuele Baiocchini, apporte également ses informations sur ce dossier Renato Sanches à l’AC Milan. Et le journaliste de Sky Sport indique qu’un accord serait proche entre les Rossoneri et le club nordiste pour une opération à hauteur de 10M€. Les deux formations continueraient d’avoir des contacts continus. Cependant, il faudrait encore trouver un accord sur le salaire du joueur et sur les commissions d’agent.

Comme rapporté hier par certains médias, le PSG aurait freiné ses discussions avec Renato Sanches. La raison ? Les dirigeants parisiens souhaiteraient avant tout se concentrer sur la vente des indésirables au milieu de terrain à l’image d’Idrissa Gueye, Ander Herrera ou encore Georginio Wijnaldum.

Temps de jeu 2021-2022 de Renato Sanches*

Ligue 1 : 25 matches disputés (1.655 minutes) – 2 buts et 5 passes décisives

: 25 matches disputés (1.655 minutes) – 2 buts et 5 passes décisives Ligue des champions : 5 matches disputés (407 minutes)

: 5 matches disputés (407 minutes) Coupe de France : 2 matches disputés (155 minutes)

*Source : Transfermarkt