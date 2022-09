Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale en ce samedi 10 septembre. La réception de Brest sous le signe du turnover, les attentes à l’égard du banc parisien et le rôle à venir de Carlos Soler dans la rotation.

L’EQUIPE ouvre sa couverture sur le PSG en abordant le turnover qui sera vu ce samedi en milieu d’après-midi à l’occasion de la réception de Brest au Parc des Princes dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Une comme il l’a annoncé en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier va procéder à des changements dans son onze de départ, qui ne sera ni le même que contre la Juventus, ni le même qui sera aligné mercredi contre le Maccabi Haïfa. Néanmoins, aux yeux de L’EQUIPE, il ne s’agira que de quelques retouches et non un grand chamboule-tout. Ainsi, comme il l’expliquait là encore en conférence de presse, le timing de son coaching devrait être revu avec des entrées plus tôt en seconde période. Bref, autant dire que c’est un PSG new look avec un onze possiblement inédit cette saison qui se présentera contre Brest.

Second thème abordé par L’EQUIPE ce samedi : le cas de Carlos Soler, dernier arrivé du mercato estival en provenance du Valence CF contre 22 M€ bonus compris. « Il devrait être un des premiers bénéficiaires de la rotation exigée par l’accumulation des matchs », écrit le quotidien sportif français. À l’image de son entrée en jeu contre la Juventus à la 84e minute, l’Espagnol occupera un « rôle de doublure offensive de luxe », en soutien du ou des buteurs, ce qui colle « à ses qualités de coup d’oeil, de placement fin, de sens du décalage et de la passe, sans négocier la finition ». Aussi, L’EQUIPE note que sa polyvalence pourrait lui permettre d’évoluer un cran plus bas, dans un rôle de relayeur au sein d’un 4-3-3 par exemple. « À cet égard, il offre une solution tactique supplémentaire à Galtier dans une situation où l’entraineur parisien voudrait passer à un système plus compact à trois milieux », écrit L’EQUIPE. Carlos Soler densifierait l’entrejeu tout en « mettant à profit sa qualité technique bien au-dessus de la moyenne pour orienter des transitions assassines, un peu à l’image d’Angel Di Maria quand il était placé là », conclut le quotidien sportif.

Le Parisien du jour se concentre lui-aussi sur le banc du PSG cette saison, en n’optant déjà que Keylor Navas est le seul des douze remplaçants contre le Real Madrid le 9 mars dernier à encore être présent dans l’effectif. Le banc parisien a grandement été renouvelé cet été avec « des CV moins ronflants mais des profs identités pour se fondre dans le collectif de Galtier ». En l’état, seul Vitinha s’est imposé comme un titulaire parmi les recrues de l’été, le Portugais formant une paire complémentaire avec Marco Verratti. D’autres, à l’image d’Hugo Ekitke, « patientent dans l’ombre » tout en attendant leur première titularisation.

Néanmoins, Le Parisien ne manque pas de souligner que la construction de l’effectif actuelle n’était pas celle imaginée par Luis Campos au départ. Robert Lewandowski, Bernardo Silva, Aurélien Tchouaméni et Milan Skriniar étaient ciblés mais ne sont finalement pas arrivés, l’échec de la venue du dernier dossier cité ayant en plus complexifié les plans en défense. Toujours est-il que le PSG compose avec ce qu’il a dans un contexte où « la notion de groupe est placée au coeur du projet » depuis l’arrivée de la nouvelle direction sportive comme l’écrit Le Parisien. « Tout est mis en oeuvre pour créer un collectif fort dans le quel chacun aurait sa place », avance le quotidien régional. « Une saison, c’est long, on peut partir en étant remplaçant et vite se retrouver à enchaîner les matchs. Un coach a besoin de tout le monde. Ce renouvellement d’effectif donnera aussi l’occasion aux jeunes talents de se montrer », analyse Jérémy Clément.