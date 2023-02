Revue de Presse PSG : Classico, Messi, entraînement au Parc…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 25 février 2023. Un Classico mais deux projets différents, l’art du coup franc de Lionel Messi, le grand succès de l’entraînement ouvert au Parc des Princes.

Dans son édition du jour, L’Equipe met en avant le prochain Classico entre l’Olympique de Marseille et le PSG (dimanche à 20h45 sur Prime Video) en comparant les projets des deux clubs. Si les deux formations sont proches au classement cette saison (cinq points les séparent avant le choc), la politique sportive est complètement différente. Ce sommet de la 25e journée de Ligue 1 « peut devenir celui où les Parisiens se retrouveront en perte totale d’oxygène (…) et peut conforter dans l’idée d’un basculement, crédibiliser un peu plus un projet à défaut de le consacrer, et fragiliser davantage l’autre. » Depuis la reprise de la compétition, les deux clubs affichent une trajectoire différente dans leurs résultats. Le club parisien est trop dépendant de ses trois stars offensives, et plus particulièrement de Kylian Mbappé, tandis que « l’OM se distingue par son sens collectif et un esprit conquérant », observe L’E.

Après le « Champion Project » du début de l’ère Frank McCourt, le projet marseillais a connu une évolution en s’appuyant sur une politique sportive cohérente. « La communication est plus subtile et l’image renvoyée plus fidèle à la réalité. L’impression prédomine que tout le monde est aligné, du président à l’entraîneur, du directeur sportif au capitaine de l’équipe. » Au contraire, le projet du PSG n’a pas changé. « Si son projet se nomme Mbappé, les autres composantes ont le droit de se sentir lésées et chacun tire dans son sens, pas toujours le même que son voisin. » Le but des dirigeants du PSG est de réussir à fédérer tout le monde derrière un objectif commun. Et les prochains rendez-vous face à l’OM et le Bayern Munich auront donc une importance capitale dans la saison des Rouge & Bleu.

À cette occasion, Alain Roche, a analysé les deux binômes Igor Tudor-Pablo Longoria et Luis Campos-Christophe Galtier. Si l’ancien Parisien estime que le duo marseillais avance dans la même direction (même si Pablo Longoria occupe le rôle de président) avec une cohérence sportive, il met aussi en lumière la proximité du binôme parisien même s’il perçoit un manque d’équilibre dans leur rôle : « Pour moi, le banc de touche et le vestiaire doivent être un sanctuaire joueurs/entraîneur. Luis a outrepassé ses fonctions et fragilisé Christophe en allant dans le vestiaire, en gueulant à Monaco (défaite 3-1). Christophe ne peut pas, bien entendu, le dire publiquement. Ou l’accabler. Mais son attitude me dérange dans le sens où le vestiaire est un espace pour l’entraîneur et je pense aussi que le directeur sportif doit amener du calme, de la mesure. Campos est un sanguin, avec beaucoup de caractère. Mais je n’imagine pas l’équivalent de sa colère après Monaco dans un grand vestiaire européen. Pas comme ça en tout cas. Est-ce que ce poste est fait pour lui ? On peut se poser la question. Sur la qualité du recruteur, je n’ai absolument aucun doute. Sur ce rôle de DS, on peut se poser la question. »

Le quotidien sportif revient également sur le très fort engouement lors de l’entraînement ouvert au public qui a eu lieu ce vendredi après-midi au Parc des Princes. Si la séance d’entraînement manquait d’intensité, l’objectif était ailleurs pour les Rouge & Bleu. Pour la première fois depuis plus de onze ans, le club parisien ouvrait sa séance d’entraînement au public. Et les champions de France en titre auront réussi leur mission avec plus de 33.000 spectateurs réunis pour l’occasion. « Même manière de présenter les joueurs, mêmes musiques, un virage Auteuil blindé et secoué par des chants anti-marseillais : pour un peu, on se serait cru dans une rencontre de L1 », résumé L’E. Chants anti-marseillais, banderoles, l’acclamation du public, un tour d’honneur et un dialogue entre le président du CUP et Marquinhos, tous les ingrédients étaient présents à l’approche du Classico. Concernant la séance d’entraînement, Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele ont quitté leurs partenaires plus tôt. De son côté, Kylian Mbappé a profité de la fin de séance pour voir sa popularité auprès des fans parisiens. « L’attaquant sait trop la puissance des images et appuie ses applaudissements à l’égard du public parisien. Des ‘Mbappé, Mbappé‘ retentissent. À l’applaudimètre, aucun doute, la star c’est lui », conclut L’Equipe.

L’ovation du Parc pour la sortie de Kylian Mbappé 🔊⚡️🇫🇷#OMPSG pic.twitter.com/HO2bcdyBZS — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 24, 2023

De son côté, Le Parisien fait un focus sur l’art des coups francs de Lionel Messi. Avec sa frappe victorieuse face au LOSC dimanche dernier, La Pulga a inscrit son 61e coup franc depuis le début de sa carrière et fait donc partie des meilleurs tireurs de l’histoire. Depuis son premier coup franc marqué en 2008 face à Grégory Coupet et l’Atlético de Madrid, l’Argentin est devenu un danger permanent dans cet exercice à partir de 2013. « Ses meilleures saisons dans l’exercice étant 2015-2016 (9 réussites), 2017-2018 (7) ou 2018-2019 (8) », rapporte LP. Même s’il est toujours difficile d’avoir un classement exact, c’est bien l’ancien Lyonnais, Juninho, qui reste le maître dans l’art du coup franc avec 77 ou 78 unités en club et en sélection. Le Brésilien est suivi dans le désordre par Ronaldinho, Diego Maradona, David Beckham, Michel Platini, Cristiano Ronaldo et Sinisa Mihajlovic. Tout comme Messi, ils ont tous atteint au minimum la barre des 60 coups francs dans leur carrière.

Enfin, le quotidien francilien revient aussi sur l’entraînement ouvert des joueurs du PSG au Parc des Princes. Dans une chaude ambiance, avec des fumigènes qui ont craqué vers la fin, les Parisiens « ont eu droit à un sacré shoot de motivation et à une bonne dose de stimulation » avant le Classico face à l’Olympique de Marseille. L’occasion de montrer l’importance de ce type de rencontre mais surtout de recréer des liens entre les joueurs et les plus fervents supporters. « Pendant un peu plus d’une heure, les 33.079 spectateurs présents au Parc des Princes pour cette séance exceptionnelle ont eu droit à un petit show comblant autant les parents que les enfants, pour qui s’asseoir dans les tribunes du Parc ressemblait à un sacré rêve », résume LP. Si la faible intensité de l’entraînement a pu étonner, l’ambiance festive a agréablement surpris avec l’annonce du speaker, la traditionnelle musique de Phil Collins pour l’entrée des joueurs et les chants des Ultras. À cela s’ajoute un tour d’honneur de la part des joueurs de Christophe Galtier qui a donné le sourire aux 33.079 spectateurs présents. Interdits de déplacement à Marseille, les Ultras du PSG en ont profité pour faire passer quelques messages avec des chants anti-marseillais et des banderoles (« Une fois, pas deux, soyez sans pitié avec eux », « Kylian, aucun état d’âme, ici c’est Paname »).