Revue de Presse PSG : Coupe du monde, France, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 21 novembre 2022. Kylian Mbappé devient l’atout numéro 1 de l’équipe de France suite au forfait de Karim Benzema, la belle complémentarité avec Olivier Giroud sur le terrain, les dernières informations sur l’entraînement des Bleus et l’importance de la prolongation de Mbappé pour le Qatar.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Kylian Mbappé. Avec les nombreux forfaits des joueurs cadres, dont celui de Karim Benzema ce samedi, l’attaquant du PSG devient le seul véritable atout de cette équipe de France. Une position qu’adore le joueur de 23 ans. Quatre ans et demi après son sacre au Mondial 2018, le numéro 10 des Bleus aura à coeur d’amener la France sur le toit du monde pour une deuxième fois d’affilée. Et avec le forfait de Karim Benzema conjugué à la méforme d’Antoine Griezmann, « la lumière se portera plus que jamais sur Kylian Mbappé (…) Le Parisien ne s’en est jamais caché, quitte à fâcher, parfois : il n’aime rien de moins que les responsabilités. » S’il avait songé il y a un an à quitter la sélection nationale suite à un climat lourd pendant et après l’Euro 2021, le natif de Paris a rapidement renoué le lien avec les Bleus.

« Finis, ses commentaires pas toujours tendres en privé sur le rôle, l’influence et les avantages des uns et des autres. Finis, aussi, les regards suspicieux de certains cadres, ne goûtant guère l’individualisme du gamin de Bondy », observe L’E. L’attaquant des Rouge & Bleu avance désormais. En interne, on voit un Kylian Mbappé qui brille lors des séances d’entraînement et qui garde le sourire, notamment avec ses coéquipiers Marcus Thuram et Ousmane Dembélé. En conférence de presse, Lucas Hernandez a notamment mis en avant la maturité du champion du monde 2018 : « Par rapport à 2018, il a pris beaucoup en maturité. C’est un joueur qui peut faire la différence à tout moment. On va essayer de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il la fasse. On compte sur lui. » Une prise de parole qui montre l’importance de l’attaquant du PSG en sélection. Quelques heures après l’annonce du forfait de Karim Benzema, « un cadre influent lâchait à un de ses proches : ‘Maintenant, on a une équipe de soldats autour de Kylian’. »

Le quotidien sportif rapporte également l’importance pour le Qatar d’avoir prolonger la star des Rouge & Bleu avant le Mondial. En effet, « pour Doha, il était inconcevable, politiquement, que Kylian Mbappé débarque à la Coupe du monde en n’étant pas un joueur du PSG. » Pourtant, le Parisien le plus mis en avant dans la capitale qatarienne, sur les affiches publicitaires ou à la télé, est l’autre star du club, Neymar Jr, ambassadeur de la Qatar National Bank (QNB). Mais, « le Brésilien ne représente cependant plus un enjeu aussi élevé, aujourd’hui, que son coéquipier de l’attaque du PSG », précise L’Equipe. En effet, la prolongation du Français n’avait pas seulement un enjeu sportif mais cela représentait aussi une affaire d’Etat au Qatar. Laisser partir libre le futur meilleur joueur du monde l’été dernier « aurait été vécu comme un drame par l’émir et la famille princière » et le message envoyé au reste du Moyen-Orient aurait été désastreux. Même si Doha n’expose pas l’image de Kylian Mbappé aux quatre coins de la ville, « il n’en considère pas moins son Français comme un véritable trésor de guerre. Il défend ses couleurs, celles du PSG. Pas celles du Real Madrid, le géant du continent. »

De son côté, Le Parisien évoque également le rôle plus important de Kylian Mbappé suite au forfait de Karim Benzema. L’absence de l’attaquant du Real Madrid peut poser problème au sélectionneur, Didier Deschamps, notamment dans la construction des actions. « La problématique, dès lors, tourne autour de cette interrogation : comment recréer du mouvement sans Benzema ? », se demande le quotidien francilien. Avec la présence d’Olivier Giroud, les latéraux devront se montrer précis dans leurs centres afin de trouver le joueur de l’AC Milan, dont le jeu de tête pourrait se révéler être un atout de poids en attaque. De son côté, Antoine Griezmann, grâce à ses déplacements, peut créer du déséquilibre dans le bloc adverse. Mais surtout, Kylian Mbappé pourra profiter du rôle d’Olivier Giroud pour devenir l’arme offensive majeure des Bleus. « Le Bondynois n’est pas moins fort avec un point fixe à ses côtés, ce fameux rôle de pivot qu’il rejette au PSG. » Avec la présence du deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus, des espaces se libèrent pour le Parisien, « qu’il dévore de gauche à droite de l’attaque pour semer une zizanie qui rend fous les défenseurs. » De plus, le jeu dos au but d’Olivier Giroud lui facilitera la tâche dans « ses volontés de percussion, de déstabilisation et de sape qui finissent souvent par payer. »

Le quotidien francilien donne aussi les nouvelles du dernier entraînement de l’équipe de France. Et pour la deuxième journée d’affilée, le défenseur, Raphaël Varane, a participé à l’entraînement collectif avec ses coéquipiers. Le joueur de Manchester United se remet de sa blessure aux ischios-jambiers contractée le 22 octobre dernier. « Il a participé aux petits jeux normalement avant de rentrer finir la séance en salle après une petite demi-heure, comme plusieurs de ses coéquipiers (Lloris, Rabiot, les frères Hernandez, Pavard, Upamecano) », précise LP. Sur le plateau de Téléfoot, Didier Deschamps, a confirmé que Raphaël Varane sera disponible pour le match face à l’Australie (22 novembre) mais reste à savoir s’il démarrera la rencontre. Concernant Eduardo Camavinga, il a été ménagé en raison « d’une petite gêne sans gravité, dit-on dans l’entourage des Bleus qui n’a souhaité prendre aucun risque avec le cadet du groupe. » Malgré le forfait de Karim Benzema, l’ambiance était bon enfant ce dimanche lors de la séance d’entraînement sur le terrain du Jassim bin Hamad Stadium.