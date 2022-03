Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 11 mars 2022. La culture de l’échec, la situation de Mauricio Pochettino, possible sanction de la part de l’UEFA contre les dirigeants parisiens, les carences profondes au sein du club et quel avenir pour Kylian Mbappé.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la culture de l’échec du PSG et estime que c’est « en construisant une culture club, un esprit et en transmettant son passé glorieux que le club de la capitale peut enfin envisager des succès européens. » Depuis quelques saisons, les Rouge & Bleu optent plutôt pour une culture marketing basée sur les stars et les ventes de maillots. Et comme trop souvent ces dernières saisons, les erreurs arbitrales sont critiquées après une défaite et « Paris ne mène aucune introspection sur ses propres insuffisances. » Ainsi, le PSG enchaîne les entraîneurs qui sont dans l’obligation de composer leurs équipes avec les stars recrutées. « La seule culture club désormais, c’est celle de la lose et de la peur, Face au Real, Pochettino a refusé de réagir par souci politique et aucun joueur ne s’est mué en leader positif parce qu’il est rattrapé par ses échecs passés », explique un intime du vestiaire.

Le quotidien francilien fait également un focus sur les erreurs de recrutement du PSG ces dernières saisons. Si les Rouge & Bleu peuvent s’appuyer sur des joueurs de qualité (Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, Mendes, Kimpembe, Verratti voire Mbappé s’il décide à rester quelques saisons supplémentaires), ils doivent mieux gérer leur politique de recrutement selon la philosophie de jeu qu’ils souhaitent établir. Si le mercato d’été 2021 a fait rêver et espérer, « force est de constater que ces recrutements de prestige – répondant à des opportunités de marché – n’ont pas fonctionné. » Les équipes de Mauricio Pochettino avaient pour habitude d’exercer un pressing haut et intense, des caractéristiques qui ne correspondent pas au profil de Leo Messi et Georginio Wijnaldum par exemple. « Quant à Ramos, sa venue manquait de cohérence, un an après avoir laissé filer Thiago Silva. Et elle a surtout contribué à perturber Kimpembe pendant la première partie de saison, alors que la charnière apparaissait comme un secteur performant. » Si Leonardo a également dû composer avec des pertes financières liées à la crise sanitaire, le dirigeant parisien n’a cependant pas réussi à céder des éléments de l’effectif à l’image de « Kehrer, Di Maria, Icardi ou encore Draxler. »

Il est également question de l’avenir de Mauricio Pochettino, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023. Et l’élimination face au Real Madrid va très certainement lui coûter sa place, « à condition de lui trouver le remplaçant idoine, Zidane ou un autre. » Même si les Rouge & Bleu se dirigent vers un 10e titre de champion de France, ils ont déjà perdu le Trophée des Champions, la Coupe de France et donc la Ligue des champions. Et cette élimination face au Real, après avoir dominé trois-quart de la double confrontation, « restera dans les annales comme une des pires de l’histoire. Parce qu’incompréhensible, parce qu’humiliante, mais aussi et surtout parce qu’impardonnable, tant elle s’est dessinée avec une équipe qui, sur le papier, était la plus incroyable de toute l’histoire du PSG. » Surtout, le coach argentin n’a pas réussi à mettre en place un plan de jeu cohérent depuis son arrivée en janvier 2021. Sans surprise, le nom de Zinedine Zidane est revenu pour prendre place sur le banc parisien à partir de la saison prochaine, mais reste à convaincre le champion du Monde 1998 « d’embarquer dans un navire qui a cumulé les avaries. »

Le Parisien revient également sur la tension qui a eu lieu avec Nasser al-Khelaïfi et Leonardo contre l’arbitrage après la défaite ce mercredi. Les deux dirigeants parisiens étaient notamment remontés contre l’arbitrage suite au choix de ne pas siffler la faute de Karim Benzema sur Gigio Donnarumma sur l’égalisation madrilène. « De la tension, mais pas d’agressivité. Voilà comment, au PSG, on résume les incidents entre Nasser al-Khelaïfi, Leonardo, le corps arbitral et un employé du Real Madrid » qui aurait filmé la scène. Un rapport officiel du corps arbitral a bien été transmis à l’UEFA mais selon les informations du Parisien « ce rapport ne fait référence à aucune menace, insulte ou geste d’agressivité. L’arbitre néerlandais (Danny Makkelie) a toutefois souligné que les dirigeants parisiens étaient vraiment ‘agités’ et ‘parlaient forts’. »

Dans son édition du jour, L’Equipe rapporte que l’UEFA « a ouvert une procédure contre les dirigeants pour leur conduite à l’issue de la défaite face au Real. » Les attitudes du président, Nasser la-Khelaïfi, et directeur sportif, Leonardo, sont notamment pointées du doigt. Dans ce dossier, la commission de discipline de l’UEFA peut s’appuyer sur le rapport du corps arbitral mais aussi sur d’autres preuves comme « les témoignages, les auditions des parties et des inspecteurs d’éthique et de discipline, les inspections sur place, les avis d’experts, les enregistrements TV et vidéos, les aveux ainsi que tout autre enregistrement ou document. » Si les faits sont avérés, les dirigeants parisiens concernés risquent une suspension et le club pourrait écoper d’une amende. « Mais il est difficile de préjuger du sort de Nasser al-Khelaïfi car, au niveau européen, il est rare qu’un président de club soit l’objet d’un cas disciplinaire. »

Le quotidien sportif revient également sur cette défaite du PSG face au Real Madrid. Une élimination qui a ravivé les mauvais souvenirs de 2017 et 2019 et « a mis en exergue une nouvelle fois les carences profondes du management parisien. » À la veille du match, Mauricio Pochettino était tendu notamment sur la question des gardiens de but. Un constat qui s’est déjà répété par le passé avec Thomas Tuchel (Buffon ou Areola) et Unaï Emery (Areola ou Trapp). Et le coach argentin a finalement opté pour le portier italien, une décision qui a rendu furieux Keylor Navas et qui « n’a même pas cherché à le masquer. » À cela s’ajoute la vidéo fuitée après le coup reçu à l’entraînement de Kylian Mbappé. « En voyant cela, Leonardo est devenu furieux et s’est évertué une bonne partie de son temps à chercher la taupe. »

Le laxisme au sein du club est également mis en avant. « Le rapport des joueurs au club de la capitale semble à des années-lumière de celui qu’entretiennent les autres grandes écuries où le moindre écart de discipline est sanctionné. » Si Nasser al-Khelaïfi a réussi à prendre ses distances avec le vestiaire, chose qui lui était reproché par le passé, certains joueurs ont encore quelques passe-droits et semblent intouchables. De plus le recrutement pose question. Alors que les nouvelle recrues doivent apporter leurs expériences, un phénomène inverse se produit. « Ce ne sont pas les recrues qui changent Paris, c’est Paris qui déteint sur ses recrues. » Surtout que lors des dernières éliminations en Ligue des champions, l’arbitrage a souvent été pointé du doigt par le club. « En se retranchant derrière cet argument, les Parisiens ont le sentiment de s’exonérer de leurs erreurs, de diffuser l’impression d’être les mal aimés du football européen. »

L’Equipe met également en avant les défaillances dans le recrutement parisien. « Une bonne partie de l’effectif, passé ou actuel, ne signe pas à Paris pour de bonnes raisons » Certains joueurs ont décidé de rejoindre Paris par défaut, pour l’argent ou les deux. De plus, le club de la capitale doit mettre un terme à sa politique de recrutement bling-bling pour espérer créer « une osmose collective. » Si le club francilien possède des bons joueurs d’avenir au sein de son effectif (Donnarumma, Hakimi et Mendes si l’option est levée), « il faudrait les entourer de joueurs à peine plus âgés, à l’approche de leur sommet sans pourtant l’avoir encore atteint. » Un recrutement en Ligue 1 peut également être une bonne solution avec quelques valeur sûres à l’image d’Aurélien Tchouaméni, Seko Fofana, Sven Botman ou encore Lucas Paqueta.

Enfin, L’Equipe fait un focus sur l’avenir de Kylian Mbappé. Après cette élimination, une éventuelle prolongation du meilleur joueur parisien devient un enjeu crucial pour les dirigeants. Si des sommes folles ont circulé ces derniers temps, « aucune proposition financière n’a été transmise de la part du PSG » pour le moment car tout reste ouvert. Et le nouvel échec en C1 fait que ce dossier « revêt un enjeu encore plus crucial pour l’actionnaire. » Double buteur lors cette confrontation face aux Madrilènes, l’attaquant français est l’un des rares à échapper aux critiques et « cette élimination va marquer un tournant important, sinon déterminant, dans la suite des évènements. » Une élimination qui peut être vécue comme un coup de frein tant son début année 2022 était de haut niveau pour un éventuel Ballon d’Or. « Rester demeurait une éventualité à condition de sentir qu’il peut tout rafler à Paris : mais si c’est pour voir un projet promis à l’échec, à quoi bon. »