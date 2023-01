Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 2 janvier 2023. La première défaite de la saison face au RC Lens (3-1), le match très compliqué de la charnière Ramos-Marquinhos, Kylian Mbappé bien muselé et sans solution.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la défaite du PSG sur la pelouse du RC Lens (3-1). Invaincu jusque-là, le club parisien chute pour la première fois de la saison et voit son adversaire revenir à quatre points au classement. « Le PSG a vécu une soirée qui lui rendra service s’il en tire les leçons (…) Le manque de vitesse de Sergio Ramos, le manque de garantie de Donnarumma, le manque de solutions aux absences de Neymar et Messi, un milieu de terrain vite dominé une fois sous pression. » Voilà les nombreux sujets qui pourraient amener une réflexion de la part de Christophe Galtier à un mois et demi du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février). Les deux seules fois où le club parisien a joué sans Neymar et Lionel Messi, les résultats ont été inquiétants (0-0 à Reims et 1-3 à Lens).

Le quotidien sportif fait un focus sur les difficultés affichées par la charnière centrale Marquinhos-Ramos. Face au pressing et l’intensité des Lensois, les deux Parisiens ont grandement souffert à l’image du deuxième but signé Loïs Openda. Malgré sa réalisation face au RC Strasbourg la semaine passée, le capitaine parisien « n’apparaît toujours pas très serein. » Concernant l’Espagnol, il a été en difficulté dans la lecture de la profondeur et face à la vitesse des Lensois. Et pour la première fois depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu, il a connu la défaite après 35 apparitions toutes compétitions confondues (27 victoires et 7 nuls). « Sa prestation à Lens interroge sur sa capacité à être déterminant dans les matches au sommet », note L’E. Surtout que les champions de France en titre disposent de peu de solutions dans ce secteur de jeu avec l’absence pour encore plusieurs semaines de Presnel Kimpembe.

Dans L’Equipe, il est également question de la prestation de Kylian Mbappé. Bien muselé, le numéro 7 du PSG a eu du mal à faire des différences face aux Sang et Or. Et lorsque « l’ancien monégasque est moins bien, Paris se retrouve sans ressource. » Acclamé pendant l’échauffement par le public du Stade Bollaert après sa belle Coupe du monde avec l’équipe de France, l’attaquant de 24 ans n’a pas non plus été aidé par ses partenaires en attaque pour renverser la situation. Après un bon début de match, le Français « s’est ensuite agacé face aux manques de solutions de ses partenaires (…) L’attaquant n’a jamais été servi dans une position où il n’avait pas à se créer lui-même l’occasion. » Pour régler cela, il a tenté plusieurs dribbles mais n’a pas réussi à faire la différence (2 dribbles réussis sur 10). Désormais, Kylian Mbappé aura quelques jours de repos. Le Français ainsi qu’Achraf Hakimi devraient retrouver la compétition face au Stade Rennais le 15 janvier prochain.

🗣️ | Christophe Galtier sur Kylian Mbappé et Achraf Hakimi pour Prime Video :



« Oui, Kylian et Achraf vont avoir des jours de repos. Il était important qu’ils jouent ces deux matches, mais là ils vont récupérer » #RCLPSG pic.twitter.com/fPJzadaOBE — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 1, 2023

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette première défaite de la saison face au RC Lens (3-1). Et pour le premier jour de l’année 2023, le PSG a vu son rêve de finir invaincu en championnat s’écrouler. C’est la première défaite de Christophe Galtier avec le club parisien et le premier revers pour les Rouge & Bleu depuis le 20 mars dernier. Sans Lionel Messi et Neymar Jr, « Paris a cruellement manqué d’imagination. Les duels perdus ont fait le reste, quatre jours après un succès déjà in extremis au Parc. » En face, le RC Lens a confirmé son statut de forteresse imprenable à domicile avec une 9e victoire en autant de rencontres au Stade Bollaert cette saison. Surtout, la défense parisienne était en grande difficulté dès les premières minutes de jeu, tout comme le milieu de terrain à l’image des prestations décevantes de Marco Verratti et Fabian Ruiz. Et le troisième but encaissé juste au retour des vestiaires n’a pas aidé les Rouge & Bleu à réagir rapidement. Et à plus d’un mois de la confrontation aller face au Bayern Munich, Christophe Galtier doit s’inquiéter « des difficultés de son équipe dès qu’un adversaire met de l’intensité. »

Après la rencontre, les Parisiens ont reconnu la supériorité du RC Lens lors de cette rencontre de la 17e journée de Ligue 1, comme l’a souligné Vitinha. « Lens a clairement été meilleur que nous. Ils méritent de gagner. On ne doit pas oublier ce match mais voir ce qu’on a fait de mal. Ça peut arriver. On voulait rester invaincus mais on n’a pas été capables de le faire. Lens mérite complètement sa victoire. » Un constat partagé par son coach, Christophe Galtier : « Sur l’ensemble du match évidemment que Lens mérite sa victoire, mais ce n’est pas tant la défaite qui me déçoit ou m’agace, c’est la manière dont on a concédé nos buts. Les positions n’ont pas été respectées. On leur a donné deux buts. C’est la première fois que je vois mon équipe être autant désorganisée. »