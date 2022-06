Un nouveau rendez-vous entre le PSG et l’Inter pour Skriniar

Depuis son intronisation dans l’organigramme du PSG, Luis Campos avance ses pions sur le marché des transferts. En effet, le nouveau conseiller sportif des Rouge & Bleu travaille déjà sur quelques dossiers afin de renforcer l’équipe parisienne. Ainsi, plusieurs postes ont été ciblés : défenseur central, milieu de terrain et attaque. Et certaines pistes sont en bonne voie afin de les concrétiser dans les jours et semaines qui arrivent. En effet, selon plusieurs médias, les avancées dans les dossiers Vitinha (FC Porto), Renato Sanches (LOSC) et Milan Skriniar (Inter) sont positives. Mais il reste encore des détails à régler avec les clubs concernés.

Des prochaines heures décisives dans l’avancée du dossier Skriniar

Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le dossier Milan Skriniar peut connaître une avancée significative dans les heures à venir. Selon le journal italien, « un nouveau contact officiel entre les clubs pourrait arriver dès demain, afin de chercher un point de rencontre. » Pour l’instant, l’offre du PSG serait de 60M€ bonus compris, une proposition loin des attentes de l’Inter qui en espère 80M€. Mais un terrain d’entente autour d’une somme de 70M€ pourrait convaincre toutes les parties. En effet, les Rouge & Bleu se renforceraient avec un défenseur expérimenté et fiable tandis que l’Inter aurait une manne financière importante pour faire face à ses difficultés économiques. En ce sens, « le travail diplomatique des intermédiaires devra servir à accélérer la négociation. » De son côté, Luis Campos voudra boucler ce dossier assez rapidement. En effet, le plan B du dirigeant portugais – Sven Botman (LOSC) – se dirige vers Newcastle. « Pour cette raison, le PSG ne peut pas risquer de perdre également l’autre grande cible et est prêt à faire un nouvel effort. » Pour rappel, le défenseur de 27 ans aurait déjà accepté l’offre du PSG : un contrat de cinq ans assorti d’un salaire de 7,7M€ net par saison.

Des rendez-vous importants prévus la semaine prochaine pour Skriniar et Sanches

De son côté, Loïc Tanzi rapporte aussi que des rencontres sont prévues la semaine prochaine pour les dossiers Milan Skriniar et Renato Sanches. En effet, d’après les informations du journaliste de RMC Sport, un rendez-vous important est programmé en milieu de semaine prochaine pour le dossier Milan Skriniar. Reste à savoir si cette prochaine rencontre permettra aux deux clubs de trouver un terrain d’entente pour l’arrivée du Slovaque.

Concernant le dossier Renato Sanches, Loïc Tanzi précise que des avancées sont attendues en début de semaine. Courtisé depuis cet hiver par l’AC Milan, le Portugais de 24 ans – sous contrat avec Lille jusqu’en 2023 – est intéressé par une arrivée dans la capitale française.