Bertrand Latour n’aurait pas envisagé Galtier au PSG

Le premier chantier de la nouvelle direction sportive du PSG a été celui du poste d’entraîneur. Si tout semble se dessiner et que Mauricio Pochettino devrait quitter le club de la capitale et être remplacé par Christophe Galtier, rien n’est pour le moment officiel. Et avant même le départ de l’un et l’arrivée de l’autre, le second fait déjà couler de l’encre. En effet, le technicien français devra vraisemblablement faire ses preuves. Sur le plateau de L’Equipe de Greg, le journaliste Bertrand Latour trouve l’ascension de Christophe Galtier logique, mais ne le voyait pas arriver à ce stade : « C’est pas inespéré. Depuis qu’il a épousé cette carrière d’entraîneur, tous les défis qui lui ont été proposés, hormis celui de Nice le plus récent, ont été réussis de sa part. Il a surperformé à Saint-Etienne, dans des proportions aussi délirantes à Lille, donc pourquoi pas. Mais avant que les contacts soient noués avec le Paris Saint-Germain, si tu m’avais dis ‘Christophe Galtier va être à la tête d’un effectif qui a l’ambition de gagner la Ligue des Champions chaque année’ moi je n’y aurais pas pensé. Qu’il puisse entraîner Séville ou un très bon club de Premiere League, là on est dans le gratin. Je ne l’aurais pas envisagé« .

Si, évidemment, la possibilité de voir Christophe Galtier réussir sur le banc du PSG existe et est légitime, des doutes existent autour de l’autorité à avoir auprès d’un vestiaire comme celui des Rouge & Bleu. Le journaliste de L’Equipe TV partage ces réticences, tout en louant les qualités humaines de l’ancien coach du LOSC : « Je trouve que c’est très bien pour lui, j’attend de voir comment ça va se passer. J’ai quelques craintes, mais je me dis qu’à chaque fois que le niveau s’est élevé, sauf à Nice où ça a couiné, il a toujours réussi. Il est très fort dans le relationnel, c’est quelque chose dont il aura vraiment besoin au Paris Saint-Germain, il a une grande intelligence. Donc pourquoi pas, j’ai des réticences sur l’autorité qu’il peut avoir vis-à-vis des autres mais si le club est bien géré et que Campos est là pour l’aider ça peut le faire. J’attend de voir, mais oui je suis surpris« .