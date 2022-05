La fameux milieu de terrain tant attendu au PSG, un feuilleton de longue date. Si depuis les départs de Thiago Motta et Blaise Matuidi les dirigeants parisiens lorgnent un élément à placer devant la défense, la réflexion pourrait avoir évolué. En effet, selon nos confrères du Parisien, la piste menant au recrutement d’un véritable 6 ne serait plus d’actualité, et aurait laissé place à l’idée de faire signer un profil « box to box« . Les décideurs du PSG ont fait émerger la réflexion de placer Marco Verratti en sentinelle, notamment après la rencontre face à Manchester City (victoire 2-0) au Parc des Princes le 28 septembre dernier en phase de poule de Ligue des Champions. A bientôt 30 ans, l’international italien pourrait donc s’installer devant la défense et être associé à des milieux relayeurs. Une réflexion menée par le PSG, qui devra dans un premier temps réfléchir à l’avenir de son coach Mauricio Pochettino ainsi que celui de Leonardo, avant de donner une direction sur le plan sportif à son équipe, comme le rappel Le Parisien.

Le milieu tant attendu …

Et pour ce poste de relayeur à associer à Marco Verratti, c’est le nom de Paul Pogba qui est souvent lié au Paris Saint-Germain. Si l’international français, en privé, ne cacherait pas son envie de rallier Paris selon nos confrères du Parisien, il semblerait que le joueur plaît aux dirigeants parisiens, mais ces derniers ont conscience de la fragilité physique naissante ces derniers mois du côté du milieu de terrain de Manchester United. Un paramètre à prendre en compte pour le joueur qui pourrait arriver libre dès cet été. Un paramètre qui n’est pas le seul, car comme le rappel Le Parisien, l’ancien de la Juve n’est pas formé en France, et le board Rouge & Bleu le sait et y pense. Un critère on ne peut plus important pour le club qui pourrait perdre plusieurs éléments formé nationalement (Kurzawa, Dina Ebimbe, Mbappé, Diallo, et Dagba) et donc être embêté au moment de constituer sa liste pour l’UEFA Ligue des Champions.

Toujours selon Le Parisien, en plus de Paul Pogba, c’est Aurélien Tchouaméni (22 ans) qui pourrait susciter l’intérêt des décideurs du PSG. Le journal français avance également que des pistes du championnat de France pourraient susciter un intérêt de la part du Paris Saint-Germain : Seko Fofana (26 ans) et Kephren Thuram (21 ans). Enfin, en Serie A, Milinkov-Savic, qui voit son nom associé au PSG depuis pas mal de temps et Nicolo Barella pourraient également être de bonnes idées pour le club de la capitale. La Gazzetta dello Sport nous informe de son côté que l’international serbe est devenu la priorité de la Juve, et pourrait devenir une piste qui s’éloigne pour le PSG.