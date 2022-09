Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale en ce vendredi 9 septembre : Mauro Icardi a (enfin) quitté le Paris Saint-Germain, le point sur tous les départs parisiens, le rôle d’Antero Henrique dans ce mercato, la première interview de Gérard Prêcheur.

Le Parisien revient sur le prêt de Mauro Icardi à Galatasaray en faisant un point général sur le marché des transferts dans le sens des départs au PSG. Dans cette mission, Christophe Galtier et Luis Campos ont été accompagnés d’Antero Henrique. “Le Portugais, réputé fin négociateur, devait trouver des portes de sortie aux indésirables. Une tâche colossale qui s’est étalée dans le temps jusqu’à aboutir à un dernier départ, ce jeudi, et non des moindres, celui de Mauro Icardi en prêt pour un an à Galatasaray, sans option d’achat” relate le quotidien francilien. Le PSG a réussi à se séparer de 28 joueurs au total, dont les jeunes, et une bonne partie d’entre eux ont quitté la capitale française sous la forme de prêts et non de transferts (14).

Le média régional révèle qu’en interne, ces absences de départs définitifs ont fait grincer des dents, notamment celles de Luis Campos et Christophe Galtier. Le PSG pourrait avoir la possibilité de toucher plus de 70 M€ la saison prochaine si les options d’achats sont levées. Le club de la capitale devait dégraisser pour rentrer dans les clous du fair-play financier, c’est pour cela qu’il devait “réagir » en faisant des concessions dans le money time et donc accélérer sur les prêts plutôt que de passer par les transferts. Dans sa mission dégraissage, le dirigeant portugais a fait revenir Luca Cattani en tant que directeur sportif du centre de formation parisien.

Sur les 14 prêts qui ont été négociés par le PSG, seule la moitié est assortie d’une option d’achat : Abdou Diallo à Leipzig (25 M€), Leandro Paredes à la Juventus (22,6 + 3 M€), Édouard Michut à Sunderland (5 M€), Éric Junior Dina Ebimbe à Francfort (6,5 M€), Georginio Wijnaldum à l’AS Roma (8 M€), le jeune Kenny Nagera à Lorient (0,5 M€ et un pourcentage à la revente) et Ander Herrera à l’Athletic Bilbao pour une faible indemnité. Enfin d’un point de vue des salaires, le PSG paye en majorité les salaires des joueurs, dont 80 % de celui de Draxler, 60 % pour Kurzawa ou encore 40 % pour Winjaldum.

Le journal L’Équipe consacre une large interview du nouvel entraîneur des féminines, Gérard Prêcheur. Ce dernier a tout d’abord évoqué ses premières semaines à Paris mais aussi sa joie d’avoir rejoint le Paris Saint-Germain :

“J’étais ravi de pouvoir reprendre cette fonction. L’adaptation a été difficile par rapport à la gestion de l’effectif. Les filles qui étaient à l’Euro sont revenues au compte-gouttes. Ensuite, les moins de 20 ans sont parties à la Coupe du monde au Costa Rica. On s’est adapté. […] Pour venir au PSG, il ne faut pas du courage, c’est du plaisir !”

Le nouveau coach Rouge & Bleu est revenu aussi sur l’ambiance du groupe suite à la saison passée difficile et ses ambitions pour cet exercice 2022/2023 :

“Elles avaient aussi besoin de repartir sur un nouveau challenge. Il y a une adhésion assez rapide sur le terrain au niveau des entrainements. On bosse très sérieusement, mais avec une approche ludique qui leur plaît bien. […] Le titre cette année ? Ah non ! On ne peut pas aujourd’hui. Très objectivement. […] Ce que j’ai apprécié lors des premiers contacts que j’ai eus avecle PSG, c’est qu’il y avait cette notion de nouveau départ. Mais on a aussi une obligation de résultats. On a bien travaillé sur le plan tactique, sur les fondations. Il faut vite qu’on passe à l’étage supérieur.”

Enfin Gérard Prêcheur a fait le point sur de nombreux cas individuels, comme l’état de santé de Marie Antoinette Katoto, les envies d’ailleurs de Grace Geyoro, ou encore la situation de Kheira Hamraoui. Extraits choisis :

“Si j’ai pu échanger avec Katoto ? Oui, évidemment. Sa blessure (rupture du ligament antérieur du genou droit/ est grave et en plus elle a eu beaucoup de douleurs. Ca se passe bien maintenant, l’évolution est linéaire. Elle est dans un centre de rééducation actuellement. On espère la revoir en mars.

Grace Geyoro ? Ce serait une perte importante pour le PSG. Quand j ai donné mon accord et que j’ai signé, je pensais à Grace par rapport à ma philosophie et mes orientations de jeu. Je lui ai dit: « Tu es la joueuse parfaite pour faire le lien entre les lignes. Je compte beaucoup sur elle. Je ne vais pas l’empêcher de partir, mais je ne peux pas cautionner son départ.

Kheira Hamraoui ? Je me suis exprimé auprès de la direction sportive sur la situation de Kheira. J’ai simplement dit qu’elle n’avait pas le profil par rapport à mes orientations et mon projet de jeu, sans tenir compte de ce qu’il s’était passé.”