Kylian Mbappé a décidé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin 2025 après de très long mois de réflexion. Une décision qui a du mal à passer du côté des supporters madrilènes, qui n’hésitent pas à l’insulter depuis qu’il a validé son choix pour son avenir. Une décision saluée par Laurent Blanc, ancien coach des Rouge & Bleu (2013-2016).

« Je ne connais pas beaucoup l’homme. Il est jeune par rapport à nous. Mais même jeune, il m’a l’air déjà d’être assez solide, parce qu’il faut être solide là où il se trouve. Il faut être bien entouré mais solide personnellement. Je pense qu’il l’est. Je trouve qu’il a pris une décision très courageuse, salue l’ancien coach du PSG pur Europe 1. Il a du courage de dire : ‘je reste à Paris et je vais essayer de gagner la Ligue des champions avec Paris’. Il aurait pu aller au Real, mais il est jeune encore. Il va aller à l’étranger, il va jouer pour des grands clubs à l’étranger, pour les plus grands clubs au monde. Mais il se dit : ‘je vais quand même essayer de gagner la Ligue des champions avec Paris’. Je trouve ça bien. Profitons encore quelque temps d’avoir Kylian Mbappé dans notre championnat et de le voir jouer tous les trois jours. »