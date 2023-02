Revue de Presse PSG : Kimpembe, Neymar, Danilo…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 18 février 2023. Le retour de Presnel Kimpembe qui tombe à pic, Danilo Pereira qui a pris de l’ampleur dans le vestiaire du PSG, un Neymar touché mais pas coulé…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque Neymar. Si le Brésilien (31 ans) cristallise les critiques, il est persuadé qu’il va pouvoir rebondir. Le quotidien sportif explique que le numéro 10 du PSG reste une machine à fantasmes de premier ordre. « Pour le pire et le meilleur. » Il a été critiqué à l’issue de la défaite contre le Bayern Munich, mais également le lendemain avec sa présence dans un tournoi de poker, « pour répondre à un engagement de longue date« , et sa présence ensuite dans un fast-food. Sa semaine a aussi été marqué par son vif échange avec Luis Campos après le match contre Monaco. « Le crack auriverde était agacé par le timing du coup de gueule du Portugais, à l’issue d’un match tendu où il a eu le sentiment d’avoir été envoyé au casse-pipe au sein d’une équipe remodelée et pas au niveau d’un tel rendez-vous. » Selon le quotidien sportif, des témoins de la scène ont dû intervenir pour empêcher les deux hommes d’en venir aux mains. L’Equipe qui évoque aussi le niveau de forme du Brésilien. Étincelant en début de saison, il n’y arrive plus dans cette deuxième partie de saison. « Là où il avait retrouvé son allure aérienne, de l’explosivité, de la vitesse, il peine ces derniers temps à faire des différences, s’enferre dans des dribbles infructueux ou dans ses frustrations. » Même s’il n’est pas au meilleur de sa forme, ce n’est pas le seul. Il a le sentiment « de prendre cher alors que pas grand-monde autour de lui n’échappe à la déconfiture actuelle. »

Touché à la cheville lors de la Coupe du monde, Neymar serait encore gêné par sa blessure. Il aurait joué les six premiers matches depuis son retour au Qatar en étant toujours diminué. « Parce que le club comptait sur lui. Et parce qu’il n’a pas l’intention de baisser les bras, convaincu de retrouver sa superbe une fois ses pépins physiques résorbés. » Le Brésilien estime également « au retour du Qatar, avoir joué le jeu vis-à-vis du PSG, qui avait érigé en priorité les premiers matches post-Coupe du monde. » Il était revenu à la date prévue à l’entraînement (22 décembre) « en acceptant de retrouver la compétition tout en poursuivant un protocole de soins. » Malgré des rumeurs d’un intérêt de Chelsea pour lui, Neymar se verrait poursuivre sa carrière au PSG, lui qui est lié jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Bleu assure l’Equipe. Le quotidien sportif qui conclut en expliquant que lors de la réunion de Nasser al-Khelaïfi, et son homologue de Chelsea, Todd Boehly, il n’a pas été question du futur de Neymar. « Une source proche assure que le club anglais voulait seulement s’excuser du raté pour le prêt de Hakim Ziyech. »

De son côté, le Parisien fait un focus sur le retour à la compétition de Presnel Kimpembe. Le titi du PSG a raté pratiquement quatre mois de compétition en raison d’une blessure au tendon d’Achille. Même s’il n’est encore revenu à son meilleur niveau, sa présence est importante aux yeux de Christophe Galtier, « qui se réjouit de pouvoir compter sur l’international français dans une période où le manque de concurrence a été pointé du doigt par le staff parisien. » Le quotidien francilien estime que Presko peut apporter d’autres solutions au coach du PSG. « Dur sur l’homme et solide dans les duels, le Français doit encore s’affûter pour être autant incisif qu’il ne l’était sur le début de saison. » Son agressivité, dans le bon sens du terme, « ne sera pas de trop pour redonner corps à une équipe qui en manque cruellement depuis la reprise. » Une décision pour une éventuelle titularisation contre Lille, dépendra des souhaits de Christophe Galtier. L’entraîneur du PSG prendra sa décision aujourd’hui sur la présence ou non de Marquinhos dans le groupe pour la réception des Dogue, lui qui est touché à la cuisse gauche. En tout cas, Galtier pourra « compter sur le mental et l’envie de son joueur en toutes circonstances. »

Après les déclarations maladroites de Christophe Galtier sur le vice-capitaine au sein du PSG, le coach parisien « a pris le temps d’échanger avec son joueur pour lui rappeler son importance au sein du collectif. » Les deux parties indiquent que cette histoire est enterrée assure le quotidien francilien qui explique que Presnel Kimpembe est motivé, déterminé et prêt à montrer le bon exemple. Lorsqu’il a pris le mégaphone pour parler aux supporters après la défaite contre Monaco, ce n’était pas prémédité et il ne voulait en aucun cas faire de l’ombre à Marquinhos. « Il lui est apparu capital d’appeler à l’union sacrée devant les fans, puis quelques minutes après face à la presse. » Le titi du PSG affiche une attitude positive, qui fait écho à sa présence avec le groupe pour la tournée à Doha puis Riyad mi-janvier, ou bien à Marseille pour encourager ses copains alors qu’il était blessé. « À l’entraînement, il se dit que les accolades de ces derniers jours en disaient long sur la joie que certains ont ressenti en retrouvant le soldat Kimpembe« , conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien qui évoque aussi l’importance prise par Danilo Pereira dans le vestiaire du PSG. Même s’il semble opposé à l’archétype du footballeur taillé pour le PSG, l’international portugais est l’un des cadres du vestiaire des Rouge & Bleu. Durant ou après la défaite contre le Bayern Munich, il s’est exprimé en public, comme en privé, pour tenter de remobiliser dévoile Le Parisien. « Le staff de Christophe Galtier a bien compris que Danilo pouvait être un relais d’influence. » Grâce à sa polyvalence utile sur le terrain, il possède le neuvième temps de jeu de l’effectif cette saison. Dans l’intimité du vestiaire, « où, en portugais comme en français, il possède la légitimité pour prendre la parole », assure le quotidien francilien. Ce dernier qui explique qu’il est peut-être temps de voir le Portugais prendre plus de responsabilité au sein du PSG. « Amoureux du PSG et de la vie en France, Danilo s’épanouit tout en étant conscient des soucis actuels. » Il est aussi apprécié par l’ensemble de ses coéquipiers, une chose rare assure Le Parisien, pour sa gentillesse et son humanité non feinte. « Le comportement du Portugais n’évolue pas en fonction de son interlocuteur. » Après la bourde d’El Chadaille Bitshiabu contre Monaco, Danilo Pereira a été l’un des seuls à aller consoler le titi. Un geste remarqué par le jeune défenseur central. « Danilo est l’une des pièces qui permet à Galtier de faire évoluer ses schémas de jeu quand l’effectif est au complet« , conclut le quotidien francilien.