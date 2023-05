Revue de Presse PSG : Messi, Neymar, sécurité…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 5 mai 2023. Neymar ne ferme pas la porte à un départ cet été, sécurité renforcée au Camp des Loges et chez le domicile de certains joueurs, les dessous des manifestations devant le domicile de Neymar, Lionel Messi n’avait pas définitivement fermé la porte au PSG.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’avenir de Neymar Jr, sous contrat jusqu’en 2027, et pris pour cible par certains supporters devant son domicile. Et alors qu’il comptait rester à Paris et honorer son contrat, il pourrait finalement ouvrir la porte à un départ cet été. Le quotidien sportif indique que comme la saison dernière, Luis Campos – le conseiller sportif du PSG – ne verrait pas d’un mauvais œil un départ de son numéro 10 lors du mercato estival. « Mais il ne le demandera pas ouvertement. Le Portugais laisse la gestion des relations avec son agent, Pini Zahavi, à Nasser al-Khelaïfi, dont il est proche, et sonde le marché de son côté. » Avec son salaire et la durée de son contrat, il n’y a que la Premier League – en Europe – qui pourrait être intéressée. « Et encore faudrait-il que les différentes parties soient prêtes à accepter des concessions. » Selon L’Equipe, le PSG pourrait accepter un prêt avec option d’achat pour laisser filer son attaquant. L’ancien Barcelonais « ne coche pas les cases du projet souhaité par la direction – une équipe plus française, plus jeune et plus dévouée. » Le quotidien sportif indique aussi qu’un club d’Arabie saoudite s’est positionné ces dernières semaines, mais il ne s’agit pas d’une destination susceptible de l’accueillir a priori.

🚨🚨 Neymar ne ferme plus autant la porte à un départ cet été 🇧🇷



Le PSG pourrait s’accommoder d’un prêt avec option d’achat ⏳



(L’Equipe) pic.twitter.com/1v316VT7HF — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 4, 2023

Le quotidien sportif revient également sur la sécurité renforcée autour de l’équipe après les manifestations des supporters devant le siège social du club, le Camp des Loges et au domicile de Neymar. « Si les dirigeants parisiens veulent rester calmes et assurent vouloir faire retomber l’agitation pour se concentrer sur le sportif, les tensions autour de l’équipe professionnelle se sont accentuées ce lundi. » Premièrement, avec des banderoles juste devant le centre d’entraînement en début de semaine puis avec la manifestation du Collectif Ultras Paris devant la Factory mercredi. « Jusque-là, le PSG avait accepté le mécontentement d’une partie de ses supporters et affirmait même comprendre leur colère », assure L’E. Mais dès mardi, le club parisien avait déjà commencé à renforcer sa sécurité autour du Camp des Loges. Et le passage d’une centaine de personnes devant le domicile de Neymar a fait basculer l’environnement vers la crainte de débordements plus importants. Dans la foulée, le PSG a communiqué pour dénoncer ces agissements et a décidé ce jeudi de renforcer la sécurité devant le Camp des Loges ainsi que chez les personnes visées par les supporters mécontents (Neymar, Verratti, Neymar et Galtier). « Ces dernières heures, Paris s’attendait à des nouvelles marques d’insatisfaction » conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient sur la réaction des joueurs du PSG après les évènements de mercredi devant le domicile de Neymar. Après la sanction contre Lionel Messi, les discussions dans le vestiaire sont désormais portées sur les agissements de certains au domicile de Neymar. « Des agissements qui n’ont échappé à personne et qui ont sidéré une grande partie des hommes de Christophe Galtier. Dès la révélation des images. les téléphones des joueurs ont chauffé. Les messages se sont multipliés entre différents éléments de l’effectif et les échanges portaient sur la gravité de ces faits qui se sont déroulés dans une sphère privée », rapporte LP. Et la majorité des Parisiens ont été marqués par ces contestations et la menace représentée. « Certains cadres ont évoqué, entre eux, des ‘scènes folles’ ou de ‘chaos’ et porté une attention toute particulière à leur sécurité et à celle de leurs proches. » Dans l’entourage de certains joueurs étrangers vivant à des milliers de kilomètres, les échanges ont été nombreux pour s’assurer de la sécurité des joueurs. De passage au Camp des Loges ce jeudi, Neymar a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers et « le Brésilien a pu trouver un peu de réconfort auprès de ses partenaires et de son club dont il a apprécié la réaction mercredi soir avec la publication de son communiqué. »

Le quotidien francilien évoque aussi les dessous de l’action menée mercredi devant le domicile de Neymar. Rarement dans l’histoire récente du club, la colère des supporters ne s’était exportée devant le domicile d’un joueur. « Une attitude jugée au club comme à l’extérieur, ‘intolérable’, ‘inacceptable’ et ‘hostile’. » Retour sur cet évènement qui pourrait laisser des traces. Après la manifestation du CUP devant le siège social, une centaine d’individus se rend après 20 heures devant le domicile de Neymar à Bougival. « Ce petit groupe veut ‘marquer les esprits’ et choisit de se rendre devant la maison de Neymar, un des symboles de la perte d’identité du PSG à leurs yeux. Parmi les protestataires, on retrouve plusieurs membres du CUP, alors que le collectif s’est désolidarisé de cette initiative », rapporte LP. La police est ensuite intervenue pour mettre fin à ce rassemblement. « Il n’y a eu aucune dégradation ou échauffourées », précise-t-elle. De son côté, le maire de Bougival, Luc Watelle, a été scandalisé par ces agissements : « Ce qui s’est passé est lamentable. Je ne comprends pas que le football se transforme en règlement de compte ailleurs que sur un terrain de jeu. »

De son côté, Neymar a apprécié la réaction du PSG avec le communiqué. Le joueur et le club ont décidé de ne pas porter plainte car aucune dégradation n’a eu lieu au domicile du Brésilien. « Aucune interdiction de stade ne sera non plus prononcée à l’encontre des supporters réunis à Bougival, même si la majorité des ultras présents sur place ont été identifiés par le club, toujours très vigilant sur la question de ses supporters », assure LP. Cette colère de la part d’une minorité de supporters a été très mal perçue par l’ensemble des fans parisiens. Le président du CUP, Romain Mabille, a notamment condamné ces agissements.

Enfin, le quotidien francilien revient sur l’avenir de Lionel Messi. Ces dernières heures, l’entourage de l’international argentin a alimenté la thèse suivante. « C’est Leo Messi qui a décidé quelques jours après l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern de claquer la porte. » Il aurait compris à ce moment-là que Paris n’aurait pas les moyens de ses ambitions et que les contours du projet demeuraient trop flous. « Il en aurait ensuite informé la direction, par la voix de son père, Jorge, son représentant officiel. » Cette version a été délivrée aux médias proches de la star, en Argentine et en Catalogne, indique le quotidien francilien. « Aux journaux français, le son de cloche était différent et l’était encore quelques heures avant son déplacement controversé et sanctionné en Arabie saoudite. Aux journalistes assurant la couverture au quotidien du club de la capitale, le récit répété inlassablement consistait à expliquer que le PSG restait la priorité du numéro 30. » Le Parisien indique que Lionel Messi ou son père n’ont pas dit non au PSG pour une éventuelle prolongation de contrat. « Une telle annonce aurait été prématurée et hasardeuse alors que le joueur ne s’est engagé avec aucun autre club. »

En ce qui concerne sa suspension, rien n’indique que le numéro 30 du PSG sera de retour à l’entraînement dans 10 jours, assure Le Parisien. Car d’ici là, les deux parties pourraient reprendre contact, via leurs juristes, pour trouver un arrangement à l’amiable et acter leur divorce. Son avenir devrait donc se trouver loin du PSG. Trois possibilités s’offriraient à lui. Un retour au FC Barcelone, l’Inter Miami ou l’Arabie saoudite. En ce qui concerne le Barça, en privé, sa galaxie affirmait également depuis des mois qu’il était hors de question d’y retourner, en mettant en avant les relations exécrables avec Joan Laporta, le président des Blaugrana. « Des sources proches du dossier croient savoir que la drague catalane est une opération marketing destinée à faire croire qu’un retour est possible pour charmer les fans alors que le Barça n’a tout simplement pas les moyens de signer à nouveau la légende argentine. »