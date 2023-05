La fin d’aventure entre Lionel Messi et le PSG arrive bientôt à son terme. Désormais, reste à savoir si le numéro 30 reportera le maillot parisien après sa suspension.

La nouvelle a eu l’effet d’une bombe mardi soir. Suite à son voyage promotionnel en Arabie saoudite non-autorisé par le club, Lionel Messi a été suspendu pour deux semaines d’entraînements, matches et avec une sanction financière. Une triste fin d’aventure pour La Pulga qui manquera donc à coup sûr le déplacement à Troyes (7 mai) et la réception de l’AC Ajaccio (13 mai). Mais est-ce que l’Argentin sera de retour pour les trois matches restants face à Strasbourg, Auxerre et Clermont ? En effet, selon plusieurs médias, Lionel Messi a peut-être disputé son dernier match sous le maillot parisien lors de la défaite face au FC Lorient (1-3) dimanche dernier.

Messi ne s’imagine pas retrouver le Parc des Princes

Comme le rapporte L’Equipe, « à Paris, on assure officiellement que le champion du monde 2022 sera attendu pour terminer la saison avec ses coéquipiers jusqu’à la fin de son contrat, avant de quitter le club. » Mais certains évoquent tout de même les difficultés pour l’Argentin de revenir dans cet environnement, même si deux des trois derniers matches se dérouleront à l’extérieur (Strasbourg et Auxerre). « Messi aussi se pose des questions sur cet avenir à court terme. Certaines sources le disent contrarié par les derniers événements. » S’il n’envisage pas de contester la décision du club sur sa sanction, il ne se voit pas revenir après ce qu’il s’est passé. En fin de contrat le 30 juin prochain, « il s’imagine mal retrouver le Parc des Princes où il sait qu’il sera une nouvelle fois sifflé », assure L’E.

Reste désormais à savoir si les deux parties peuvent se mettre d’accord pour se quitter le plus vite possible. « Le PSG démentait jeudi toute négociation dans ce sens. Malgré cet épisode, Paris ne veut pas donner l’impression de s’acharner sur le septuple Ballon d’Or. » Ce sera donc à l’Argentin de faire le premier pas s’il souhaite partir plus rapidement. « La porte ne sera pas fermée et des discussions pourront s’ouvrir. » Un départ rapide arrangerait tout le monde « mais comme souvent dans ce genre de situation, l’aspect économique risque de prendre une place importante », conclut le quotidien sportif. De son côté, RMC Sport confirme qu’il paraît de moins en moins probable de voir Messi reporter le maillot du PSG en cette fin de saison 2022-2023.