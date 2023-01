Revue de Presse PSG : Messi, Ramos, Lens…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 3 janvier 2022. La prolongation de Sergio Ramos pas encore fixée, Lionel Messi attendu au Camp des Loges ce mardi, les défis qui attendent la Pulga lors de cette deuxième partie de saison, la défaite à Lens un simple accident ou un mal plus profond.

Dans son édition du jour, L’Equipe se penche sur le futur de Sergio Ramos au PSG. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’Espagnol de 36 ans n’est pas encore fixé sur son avenir. Après une première saison gâchée par les blessures, l’ancien du Real Madrid arrive enfin à enchaîner les rencontres mais apparaît en difficulté à l’image de sa récente prestation face au RC Lens (1-3). Une première défaite pour le défenseur avec les Rouge & Bleu après 35 apparitions. Avec 22 matches disputés cette saison, contre 13 lors de l’exercice précédent, l’international espagnol a seulement manqué deux rencontres (Marseille et Ajaccio) en raison d’une suspension. Mais sa performance face aux Sang & or « a ravivé les craintes sur ses capacités quand le niveau s’élève. » Le champion du Monde 2010 montre de grosses difficultés face à un pressing haut et ses lacunes sont plus visibles dans une défense à quatre. Mais à Paris, on ne s’inquiète pas après cette prestation ratée à Bollaert. « Les dirigeants sont heureux depuis le début de saison d’avoir un Sergio Ramos beaucoup plus impliqué dans la vie du club et dans le vestiaire (…) Depuis la reprise en juillet, le champion du monde 2010 a pris une place importante dans le groupe parisien », rapporte L’E. Ainsi, le board parisien n’a pas fermé la porte à une prolongation de contrat de l’Espagnol pour une ou deux saisons supplémentaires. « Mais Luis Campos attend aussi des garanties sportives pour avancer plus concrètement. Il faudra que le quadruple vainqueur de la Ligue des champions prouve qu’il pourra apporter au PSG, sur le terrain, la saison prochaine. »

🚨 | Le PSG est heureux d’avoir un Sergio Ramos bcp plus impliqué dans la vie du club et dans le vestiaire 💪🇪🇸



S’il y a des discussions pour une prolongation, “la décision finale” dépendra de son niveau de jeu ⏳



📲 L’Équipe pic.twitter.com/1mnEhoAQPR — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 2, 2023

Le quotidien sportif évoque aussi le retour de Lionel Messi au Camp des Loges. Après une dizaine de jours de vacances pour fêter son sacre à la Coupe du monde, l’attaquant du PSG est attendu au centre d’entraînement ce mardi. Mais pour les retrouvailles avec ses partenaires, il devra attendre mercredi, le staff ayant accordé une journée de repos aujourd’hui à l’ensemble de l’effectif à l’exception des blessés et des joueurs en phase de reprise (Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Renato Sanches et Timothée Pembélé). « Selon son entourage, l’Argentin de 35 ans est bien attendu à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) pour une visite de contrôle et redémarrer en douceur après une bonne dizaine de jours de repos post-Mondial au Qatar », précise L’Equipe. Il ne devrait donc pas prendre part aux 32es de finale de Coupe de France face à Châteauroux ce vendredi. Ce lundi, les joueurs du PSG, dont Neymar Jr, étaient présents à l’entraînement moins de 24 heures après la défaite sur la pelouse du RC Lens. Absent depuis deux matches afin de soigner une contusion, « Renato Sanches s’est entraîné à part. » Concernant Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, ils étaient absents. Les deux Parisiens « ont été laissés au repos cette semaine par leur club. »

De son côté, Le Parisien liste les défis qui attendent La Pulga lors de cette année 2023. Après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Argentine, le numéro 30 du PSG « aborde avec détermination la deuxième partie de saison. » Après avoir réalisé le rêve d’une vie au Qatar, Lionel Messi a encore des objectifs à aller chercher. Le septuple Ballon d’Or a passé la dernière semaine à Rosario « alternant entre repos à son domicile et soirées de fête pour célébrer le plus beau titre de sa carrière. » Ses prestations lors du Mondial ont épaté. « Cette victoire à la Coupe du monde n’était pas une forme de libération pour lui car il s’était déchargé de cela après la Copa America remportée en 2021. C’était son premier titre majeur avec l’Argentine, donc il n’a pas ressenti de pression supplémentaire durant la Coupe du monde. C’est sûrement une des raisons pour lesquelles il a très bien joué. Il a disputé les matchs de façon libérée. Il était détendu sur le terrain et tout au long de la compétition », souffle-t-on dans l’entourage du joueur.

Et Lionel Messi compte bien surfer sur cette vague lors de la deuxième partie de saison des Rouge & Bleu. Premièrement, l’ancien Barcelonais a toujours pour ambition de soulever une cinquième Ligue des champions dans sa carrière et la première de l’histoire du PSG. « Il sait qu’aux côtés de Neymar et Mbappé, tous les rêves sont permis et que s’il continue d’afficher des statistiques aussi brillantes (12 buts et 14 passes décisives en 19 matchs), sa saison 2022-2023 pourrait être historique » et lui permettre de faire un grand pas vers un 8e Ballon d’Or, lui qui est déjà le grand favori après sa victoire en Coupe du monde. De plus, preuve de sa bonne période actuelle, il souhaite prolonger son contrat avec le club parisien et a déjà trouvé un accord de principe avec les dirigeants pour étendre son bail d’une saison supplémentaire minimum.

Enfin, le quotidien francilien se demande si la première défaite de la saison sur la pelouse du RC Lens (1-3) est un simple accident ou un mal beaucoup plus profond. Déjà tombeur de Lyon, Marseille, Monaco ou Rennes cette saison, le club artésien est habitué à performer dans les grandes affiches et encore plus à domicile avec 8 victoires en autant de rencontres avant le match face au PSG. Et à l’inverse des Rouge & Bleu, les Lensois ont bénéficié d’un mois complet pour préparer ce choc avec seulement trois joueurs appelés pour la Coupe du monde (Frankowski, Openda et Abdul Samed) contre onze pour le club parisien. « Une préparation nécessairement tronquée, non arrangée par le choix de forcer avec des joueurs fatigués, comme Mbappé ou Hakimi, ou les circonstances comme la suspension de Neymar. » Ainsi, Christophe Galtier a dû aligner une équipe remaniée avec des remplaçants pas au niveau.

Mais surtout, les individualités n’ont pas été à la hauteur à l’image de Marco Verratti et Fabian Ruiz dans l’entrejeu. Les deux joueurs cumulent 29 pertes de balle et ont perdu énormément de duels. Sur le plan offensif, Kylian Mbappé a été muselé tandis que la défense a manqué d’impact avec une charnière centrale Marquinhos-Ramos en grande difficulté. Mais depuis quelques saisons, les champions de France en titre souffrent dans les chocs du championnat. La saison passée, « le PSG n’avait remporté que 11 points sur 24 possibles face à ses quatre poursuivants. En 2020-2021, ce total n’était même que de 7 sur 24″, détaille LP. Dans moins de 15 jours, le PSG devra négocier un nouveau déplacement périlleux sur la pelouse du Stade Rennais (15 janvier). Les prochaines semaines seront donc cruciales pour préparer le huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février / 8 mars). En plus de réintégrer Lionel Messi dans le jeu, le club parisien espère compter sur les retours de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes et surtout trouver un équilibre défensif.