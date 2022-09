Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 28 septembre 2022. Le festival du Brésil au Parc des Princes avec un Neymar une nouvelle fois brillant, les internationaux de retour à Paris ce mercredi, les Parisiennes devront assurer l’essentiel en Suède, les dernières informations sur l’affaire Kheira Hamraoui et les propos d’Aminata Diallo face aux enquêteurs.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la large victoire du Brésil face à la Tunisie (5-1) hier soir au Parc des Princes. Grâce à un Neymar une nouvelle fois éblouissant, la Seleção brasileira est considérée comme l’un des favoris pour la prochaine Coupe du monde au Qatar (20 novembre au 18 décembre). Avec seulement deux défaites lors des trois dernières années, la sélection de Neymar s’est préparée au mieux pour cet évènement avant son premier match face à la Serbie (24 novembre). Face aux Tunisiens, également qualifiés pour le Mondial, les Brésiliens n’ont laissé aucune chance (5-1). Et comme souvent depuis le début de saison, Neymar Jr a été étincelant dans son jardin. « Pris de près par les Tunisiens, qui lui ont parfois chatouillé les chevilles (rouge pour Bronn à la 42e), le numéro 10 a parfois décroché pour faire jouer les autres, et il a transformé un penalty gentiment accordé mais parfaitement tiré (29e). » Un but qui lui permet de porter son total à 75 réalisations en sélection et de s’approcher à deux petites longueurs du record de Pelé, qui pourra certainement être battu pendant la Coupe du monde. « Je n’aurais jamais cru qu’on parlerait de ça un jour », a réagi le joueur après la rencontre. Sans aucun blessé majeur, avec une attaque en feu et une défense solide, le Brésil s’avance comme l’un des favoris de la Coupe du monde au Qatar.

Le quotidien sportif se penche aussi sur le match retour entre le BK Häcken et les Féminines du PSG dans le cadre du 2e tour préliminaire de l’UEFA Women’s Champions League. Victorieux 2-1 à Paris la semaine passée, le club de la capitale devra assurer sa qualification ce mercredi en Suède afin d’accéder à la phase de groupes de Ligue des champions. Avec de nombreux changements cet été, le nouveau coach, Gérard Prêcheur, tente d’instaurer un football différent. « Celui-ci est prometteur, avec une philosophie faite de possession et de relances soignées, et une large place faite à la jeunesse. » Et comme toute révolution, cela demande du temps et de la patiente. Mais les Parisiennes devront éviter le piège face aux Suédoises ce mercredi (18h45). Premièrement, les Rouge & Bleu doivent retrouver une solidité défensive. Depuis son arrivée en fin de mercato, la gardienne, Sara Bouhaddi, n’a pas encore gardé sa cage inviolée. Elle n’a pas non plus été aidée par sa défense. « Positionné très haut sur le terrain, le PSG a parfois du mal à gérer la profondeur, et les erreurs individuelles coûtent cher. » Et le chantier sera encore plus grand avec la grave blessure au genou de Paulina Dudek. Également privées pour de long mois de Marie-Antoinette Katoto, les Féminines du PSG manquent encore d’efficacité en attaque. Mais « la bonne nouvelle vient de la grande forme de Grace Geyoro (3 buts) et Kadidiatou Diani (4 buts), qui se partagent le capitanat (…) L’avenir européen du PSG sera grandement conditionné par la performance des deux internationales françaises. »

Concernant l’affaire Kheira Hamraoui, le JDD confirme qu’un cinquième suspect, soupçonné d’avoir participé à l’agression le 4 novembre 2021, a été arrêté. « L’homme d’une vingtaine d’années est soupçonné d’être la cinquième personne du commando qui s’est pris violemment à la joueuse. » Toujours selon le JDD, l’audition de cette cinquième personne a eu lieu hier et elle devrait être présentée devant un juge d’instruction ce mercredi. Pour rappel, Aminata Diallo est considérée comme l’instigatrice des violences à l’encontre de Kheira Hamraoui. Mise en examen pour « violences aggravées » et « association de malfaiteurs », elle est actuellement en liberté sous contrôle judiciaire.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la belle performance de Neymar Jr lors de la victoire du Brésil contre la Tunisie (5-1). Et à quelques mois de la Coupe du monde, le numéro 10 du PSG est la « pièce maîtresse » de sa sélection. Malgré l’accueil hostile des Tunisiens, le natif de Mogi das Cruzes a grandement participé au succès de son équipe ce mardi soir. « Les Brésiliens n’ont pas attendu cette nouvelle prestation réussie, pour croire que Neymar était en mesure de venir les aider à décrocher, au Qatar, un sixième sacre mondial, le premier depuis 2002. » Déjà auteur d’un excellent début de saison avec le club parisien (11 buts et 8 passes décisives en 11 matches), le joueur de 30 ans continue sur sa lancée. Même lors de sa période de moins bien avec les Rouge & Bleu, l’attaquant avait toujours reçu le soutien de Tite, comme en juillet dernier : « Il n’est pas un problème, il est une solution. Neymar est un joueur qui a évolué vers un rôle plus créatif, un pilier. Il est l’arc et la flèche : le créateur et le finisseur », avait déclaré le sélectionneur brésilien. Désormais, le PSG pourra encore profiter d’un Neymar au top de sa forme avant le Mondial au Qatar.

Le PSG retrouvera ses internationaux ce mercredi. Après son match dans la nuit, Lionel Messi sera le dernier à rentrer à Paris. Ce mercredi matin, « Paris enregistrera d’abord les retours de Kylian Mbappé, de Neymar et Marquinhos. » De quoi préparer au mieux le prochain marathon de matches des Rouge & Bleu avec 11 rencontres programmées jusqu’au 13 novembre. Le club parisien retrouvera la compétition dès ce samedi avec la réception de Nice (21h) en Ligue 1 avant un déplacement à Lisbonne pour affronter le Benfica en Ligue des champions (5 octobre). Touché aux ischio-jambiers, Presnel Kimpembe ne sera pas apte pour ces matches. « Le défenseur français ne devrait pas retrouver le groupe avant la semaine du 25 octobre. Il poursuit pour l’heure sa récupération à Doha (Qatar) », rapporte LP.

Enfin, Le Parisien revient sur les propos d’Aminata Diallo face aux enquêteurs et au juge d’instruction. Mise en examen et étant considérée comme l’instigatrice de l’agression à l’encontre de son ex-coéquipière, Kheïra Hamraoui, l’ancienne Parisienne, sans club depuis fin juin, a clamé son innocence. Concernant les quatre suspects interpellés (cinq depuis cette semaine) qui l’accusent d’être au commande de cette agression, la joueuse de 27 ans affirme ne pas les connaître. « Il est vrai qu’aucun lien matériel, téléphonique ou physique entre Aminata Diallo et les exécutants n’a été établi à ce jour, et les accusations reposent essentiellement sur du déclaratif. » Cependant, les enquêteurs mettent toujours en avant cette rivalité sportive. Interrogée sur ces accusations, l’internationale française dénonce un complot à son encontre : « C’est facile, depuis dix mois, c’est ce qu’on essaye de dire dans la presse, donc ce n’est pas difficile de raconter ça(…) J’ai l’impression que c’est un complot contre moi (…) Je suppose que pour couvrir le vrai commanditaire, c’est facile de dire que c’est moi puisque depuis dix mois, je suis accusée d’être mêlée à cette affaire. »

Face aux enquêteurs, Aminata Diallo balaye tous les éléments comme sa recherche Google « casser une rotule » : « Je sais comment casser une rotule, donc je ne vais pas faire la recherche comment casser une rotule » ou encore la suppression de l’application Snapchat de ses téléphones deux jours après l’agression : « Je devais le donner à mon petit frère (le téléphone) donc je l’ai vidé quelques jours après, à chaque fois que je lui donne un téléphone, je supprime les applications. » Pour sa rivalité sportive avec Kheira Hamraoui, Aminata Diallo nie toute hostilité : « On pouvait jouer toutes les deux en même temps sur le terrain, et c’est ce qui a été fait à 50 % des matchs (…) Je pense qu’il y avait de la place pour deux, ma situation était excellente au PSG, une volonté du club de me prolonger, donc aucun mobile sportif de faire ça (l’agression) à ce moment-là. » Et après plusieurs questions des enquêteurs, la joueuse a décidé d’exercer son droit de silence, rapporte LP. Face au juge d’instruction, elle répète « ne pas être la commanditaire de cette expédition. » Concernant sa relation avec Kheira Hamraoui, Aminata Diallo répond : « C’était une collègue de club avec qui j’avais de bons rapports. Aujourd’hui, c’est difficile de dire si c’était une amie ou pas. Le 4 novembre, oui, c’était une amie. »