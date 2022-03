Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 5 mars 2022. Le match face à l’OGC Nice sans Kylian Mbappé suspendu, l’art de la passe de Leo Messi, le duel entre Neymar Jr et Angel Di Maria en vue du match face au Real Madrid, Hakimi ménagé, les onze probables…

Dans son édition du jour, Le Parisien met en avant l’art de la passe de Leo Messi. Meilleur passeur de Ligue 1 avec 10 offrandes, l’international argentin reste sur une belle performance face à l’ASSE (3-1) avec deux passes pour Kylian Mbappé. Une habitude pour le joueur de 34 ans depuis le début de sa carrière. « Si les chiffres varient selon les sources, le meneur de jeu argentin en compte 288 avec le Barça d’après le site du club catalan et une cinquantaine en sélection. Personne n’a jamais fait mieux. Ni Luis Figo, ni David Beckham qu’il devance au classement des meilleurs passeurs. » L’ancien Parisien et actuel consultant chez beIN SPORTS, Omar Da Fonseca, a salué cette qualité chez son compatriote argentin. « Il y a un paquet de paramètres à maîtriser pour les réussir. Mais, lui, il a ce génie de les réaliser dans une espèce de geste naturel. On dirait que ça fait partie de son instinct, de son bagage. Il a vraiment tout le catalogue. Son talent ne rentrerait pas dans une encyclopédie (…) Ses passes sont imprévisibles, aussi bien longues que courtes, effectuées avec des zones différentes de son pied gauche… Il a toujours eu cette facilité à démontrer que pour lui le hasard de la passe n’existe pas. »

Le quotidien francilien évoque également le match de ce samedi (21h sur Canal Plus Décalé) entre l’OGC Nice et le PSG à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Et pour cette affiche du championnat, le club de la capitale ne pourra pas compter sur Kylian Mbappé, suspendu. Les Rouge & Bleu devront composer sans leur meilleur buteur (24 buts). « Sur les 5 rencontres que le Bondynois n’a pas jouées (3) ou n’a pas débutés (2), le club de la capitale a perdu 1 fois, puis obtenu 1 victoire et 3 nuls. » Surtout que les autres attaquants sont à la peine offensivement. En effet, Neymar Jr, Leo Messi, Angel Di Maria et Mauro Icardi comptabilisent, à eux quatre, un total de 13 buts en L1 (contre 14 pour le seul Kylian Mbappé). Et sauf surprise de dernière minute, les trois premiers cités devraient être alignés ce soir à l’Allianz Riviera. « Sans Hakimi, Herrera, Ramos, et avec un Paredes à peine remis de ses adducteurs, le PSG va devoir enfin trouver la clé après deux 0-0 peu excitants (Ligue 1 et Coupe de France) face aux Niçois cette saison », conclut LP.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Navas (ou Donnarumma) – Kehrer, Marquinhos (c), Kimpembe, Bernat (ou Mendes) – Danilo, Verratti, Gueye – Di Maria, Messi, Neymar

De son côté, L’Equipe met en avant le duel (en trois étapes) entre Angel Di Maria et Neymar Jr en vue du match face au Real Madrid. Si les deux joueurs sont annoncés titulaires ce soir, leurs performances seront scrutées de près. Le Brésilien devrait être titulaire à Madrid aux côtés de Leo Messi et Kylian Mbappé, mais sa condition physique, après plusieurs mois d’absence, pourrait également profiter à Angel Di Maria. En effet, l’international argentin n’a jamais été absent pour blessure cette saison. Il connaît parfaitement son corps et est capable d’enchaîner les allers-retours en Amérique du Sud avec les différentes trêves internationales, « sans que cela n’affecte sa condition. » Cependant, le joueur de 34 ans connaît une période de moins bien cette saison. Pour preuve, « avec Paris, il n’a joué que quatre matches en intégralité (sur 23). » En face, Neymar Jr sort d’une longue blessure à la cheville contractée fin novembre. Mais depuis son retour à la compétition, le Brésilien « apparaît mieux à chaque sortie et est athlétiquement fit. »

Concernant la condition psychologique, l’international auriverde semble prendre un léger avantage sur son partenaire. En effet, l’avenir d’Angel Di Maria est désormais incertain avec les Rouge & Bleu. Arrivé au PSG en 2015, l’Argentin et sa famille apprécient la capitale française. Mais avec ses récentes prestations, une possible prolongation de contrat d’un an est de moins en moins sûre. « Ce glissement de la position de ses dirigeants s’explique autant par la qualité des performances de Fideo cette saison que par leur volonté de régénérer pour partie l’effectif et de recruter Lucas Paqueta lors du prochain mercato », rapporte le quotidien sportif. En face, Neymar a épaté tout le monde afin de revenir plus fort que jamais de son entorse de la cheville. « Sa motivation est totale pour la fin de saison, avec l’idée de pousser ça jusqu’à la Coupe du monde. »

Pour l’impact dans le jeu de l’équipe, Neymar Jr prend également de l’avance sur l’Argentin. Le numéro 10 a prouvé son importance dans le jeu parisien, à l’image de sa belle entrée face au Real Madrid le 15 février dernier. « Pour trouver des espaces et apporter le danger, il a peu d’équivalents, grâce à sa technique soyeuse. » Sa créativité permet également d’éclairer le jeu du PSG même si son efficacité devant le but adverse est en grande baisse depuis plusieurs mois. Autre fait notable, son sens du sacrifice lors des matches à enjeu. De son côté, Angel Di Maria compense sa baisse de régime au niveau offensif par un travail assidu dans le repli défensif et le contre-pressing. « Cela pourrait être un argument en sa faveur si Pochettino ne veut pas toucher à ce qui a si bien fonctionné il y a trois semaines. »

Le quotidien sportif fait également un point sur l’infirmerie du PSG. Pour ce déplacement à Nice, Mauricio Pochettino sera privé de Sergio Ramos (reprise), Ander Herrera (conjonctivite) Layvin Kurzawa (lombalgie) et Achraf Hakimi (quadriceps). Concernant l’international marocain, il est ménagé et est espéré à l’entraînement collectif demain, « mais sa présence au coup d’envoi à Madrid n’est pas encore assurée. » En revanche, Leandro Paredes va effectuer son retour dans le groupe.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Navas – Kehrer, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Danilo, Verratti, Gueye – Di Maria, Messi, Neymar

Enfin, Nice-Matin met également en avant ce choc de la 27e journée de Ligue 1. Et les Niçois voudront prolonger la fête après leur qualification en finale de Coupe de France en milieu de semaine. « L’Allianz Riviera fera bien entendre le plein, malgré la suspension de Kylian Mbappé, qui désole les gosses mais ravit tous ceux, dont Christophe Galtier et ses joueurs, qui y voient là une chance supplémentaire de faire tomber le PSG, dont le regard pourrait être tourné vers le Real Madrid déjà. » Si les Aiglons ont réussi à garder leur cage inviolée lors des deux rencontres face aux Rouge & Bleu, ils devront faire plus offensivement.