Revue de Presse PSG : Pelé, le prince Mbappé, Lens…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 30 décembre 2022. La mort du Roi Pelé, Kylian Mbappé désigné comme le prince, qui pour accompagner Mbappé contre Lens…

Dans son édition du jour, Le Parisien consacre sa Une au Roi Pelé, qui est décédé hier à l’âge de 82 ans. Le quotidien francilien consacre 10 pages au sujet de la légende football. Dans ces 10 pages, il est notamment question de Kylian Mbappé, que Pelé considère comme son héritier.

Même s’il se sont rencontré qu’une seule fois, en avril 2019, à l’occasion d’un évènement organisé par un sponsor commun, les deux hommes avaient noué une relation proche, « parfois touchante« . Le Parisien explique que Pelé a eu un coup de foudre footballistique pour l’attaquant du PSG lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Après cette compétition, Pelé commence à régulièrement échanger avec Mbappé. « Après le Mondial, il lui fait parvenir un maillot dédicacé, accompagné du conseil suivant : « Reste toujours humble et travaille dur. Je suis sûr que tu le feras. Je crois que tu as quelque chose de spécial. » Sur Twitter, il lui souhaite certains anniversaires, ou le console après son tir au but manqué face à la Suisse, en 8e de finale de l’Euro. » Une telle relation que la légende brésilienne n’a jamais vraiment entretenue avec un de ses compatriotes, y compris Neymar.

🕊️👑 | Pelé en mars 2021 concernant Kylian Mbappé pour la @Gazzetta_it : “Mbappé peut devenir mon héritier, et je ne dis pas ça comme une blague. Je me revois dans sa capacité à jouer vite. […] Kylian est rapide aussi en course et en dribble, comme moi.” 🇧🇷🇫🇷 pic.twitter.com/slmIKZxAHJ — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 29, 2022

Le Parisien qui revient aussi sur le fait que Pelé aurait pu devenir un joueur du PSG. Durant l’été 1971, un an après la création du club, les dirigeants parisiens veulent frapper un grand coup en recrutant Pelé. Guy Crescent, président du PSG à l’époque, « y va au culot car une rumeur lui est parvenue : le club de Santos a des soucis financiers. » Au milieu du mois de juin, il s’envole pour le Brésil avec une proposition. « 9 millions de francs soit 9 millions d’euros en 2022 selon l’Insee. » Le président des Rouge & Bleu rencontre ses homologues brésiliens et Pelé en personne. À son retour du Brésil, Guy Crescent explique que voir Pelé avec le maillot du PSG est une possibilité. Les termes du contrat sont établis. Le PSG doit verser 9 millions de francs « pour libérer le Roi à partir de la saison 1972-1973, sans compter un salaire annuel de 1,2 millions de francs. » Guy Crescent « propose un prêt sur trois ans, en promettant que Pelé jouera 60 matches par an, dont 40 à domicile afin de reverser 40% de recettes de ses matches à Santos. » Un montage un peu bizarre qu’accepte le club auriverde. Mais Pelé ne portera jamais le maillot du PSG, Santos faisant machine arrière au dernier moment.

Le Parisien évoque également Kylian Mbappé et ses dix jours renversants. « Finaliste malheureux de la Coupe du monde il y a dix jours malgré un triplé, l’attaquant avait à cœur de retrouver le chemin de la victoire avec le PSG. Mission accomplie face à Strasbourg« , note le quotidien francilien. L’attaquant (24 ans) a réussi à surmonter cette période un peu folle grâce à sa détermination sans faille et le soutien de ses proches assure Le Parisien. Après sa déception, « un fidèle soutien trouve les mots pour lui remonter le moral après ce match légendaire : Achraf Hakimi. » Invité par son coéquipier du PSG, le latéral droit marocain discute longuement avec son ami. Durant cette dernière, les deux joueurs « sont animés par une envie commune, celle de revenir le plus rapidement à la compétition avec le PSG. » Il reprend l’entraînement trois jours seulement après la finale du Mondial, éprouvant le besoin physique et mental de passer à autre chose. « Rapidement, le staff parisien se rend compte que les sensations de l’attaquant sont bonnes et que son état d’esprit a déjà switché en mode Ligue 1. » Mercredi soir, il était titulaire et a offert la victoire au PSG dans les derniers instants du match sur un penalty. « On peut appeler ça une réaction de champion« , conclut le quotidien régional.

Le Parisien qui a également analysé les penaltys de l’attaquant du PSG. « L’exercice du penalty est avant tout un problème mathématique que Kylian Mbappé semble avoir résolu pour ne plus jamais (ou presque échouer » avance le quotidien francilien. Hier contre Strasbourg, il a réussi sa quatrième tentative en dix jours. Malgré ça, « l’histoire entre Kylian Mbappé et les penaltys n’est pourtant pas si rose. Sur toute sa carrière, il affiche un taux de réussite de 82% dans l’exercice, penaltys et tirs au but confondus. » Pour comparaison, Cristiano Ronaldo affiche un 84%. Dans les chiffres, il en a tenté 33 pour 27 réussites et 6 échecs. « Mais deux périodes doivent être distinguées » assure le Parisien, celle avant et jusqu’à sa tentative manquée contre la Suisse et celle depuis. Avant la Suisse, il ratait près d’un penalty sur 4 (4 sur 17). « Il avait tendance à tirer dans une zone neutre pas assez proche du poteau. » Depuis le huitième de finale de l’Euro, il n’a raté que deux de ses seize tentatives. « Plus précis et plus puissant, le tir de Mbappé parvient désormais à tromper les gardiens, même s’ils plongent du bon côté. » Le quotidien francilien qui explique aussi que Christophe Galtier n’a eu aucun mal à choisir Mbappé comme tireur numéro 1, malgré la présence de Neymar, considéré comme le meilleur tireur de penalty du monde, et Lionel Messi.

Les penaltys de Mbappé depuis le début de sa carrière (image Le Parisien)

L’Equipe consacre aussi sa Une et une très large partie de son journal à Pelé. Mais il est aussi question du choc entre Lens et le PSG, deuxième et premier de Ligue 1, dimanche soir (20h45, Prime Video). Pour cette rencontre, le PSG sera privé de Lionel Messi, pas encore revenu d’Argentine, et Neymar, expulsé contre Strasbourg mercredi soir. Le quotidien sportif se demande qui va jouer au côté de Kylian Mbappé en attaque contre les Lensois. Hugo Ekitike, Pablo Sarabia et Carlos Soler se battent pour être titulaire au côté du meilleur buteur du championnat (13 buts). Si Galtier poursuit avec son 4-4-2 en losange, Soler devrait remplacer Neymar au poste de numéro 10 assure l’Equipe. Pour le quotidien sportif, l’expérience de Pablo Sarabia pourrait lui permettre d’être dans le onze dimanche « pour cette rencontre qui s’annonce comme un gros test pour Paris. » Hugo Ekitike apparaît un peu tendre pour le choc de dimanche, lui qui doit aussi digérer son changement de dimension à seulement 20 ans en passant du Stade de Reims au PSG.

Dans le quotidien sportif, il est enfin question de l’année 2022, qui est l’année de Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG qui est le meilleur buteur de l’année écoulée avec 56 buts en 56 matches toutes compétitions confondues (club et sélection). Il devance Erling Haaland (45, qui a encore un match à jouer en 2022) et Robert Lewandowski (41). Lionel Messi se classe cinquième avec 35 buts, juste derrière un ancien parisien, Christopher Nkunku (37). Quand on se cantonne uniquement à la Ligue 1, le numéro 7 du PSG est largement en tête avec 32 buts. Son dauphin, Wissam Ben Yedder est loin derrière (22 buts). Neymar est troisième avec 21 buts, Messi neuvième (12 buts).