Revue de presse PSG : profondeur de banc, vacances, l’équipe à battre…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 15 juillet 2025. Le PSG en pleine réflexion pour améliorer sa profondeur de banc, le PSG va devoir s’habituer à être l’équipe à battre, le programme de l’intersaison du PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le mercato estival du PSG et sa réflexion pour améliorer sa profondeur de banc. t au bout d’un exercice 2024-2025 intense, la profondeur du groupe parisien fait débat en raison de l’écart était trop important entre les titulaires et les remplaçants. Luis Enrique a axé sa rotation autour de 14-15 joueurs et certains éléments comme Lee Kang-In et Gonçalo Ramos ont vu leur temps de jeu se réduire au fil de la saison. Ainsi, selon les informations de L’Equipe,« pour garder sa compétitivité et éviter une avalanche de blessures l’an prochain, Paris pourrait avoir besoin, un peu plus que prévu, de se régénérer. »Les besoins au poste d’axial ont été ciblés à l’image du dossier Illya Zabarnyi. Mais avec les envies de départ de Lucas Beraldo, l’état physique de Presnel Kimpembe et un Lucas Hernandez qui n’entend pas de refaire une saison avec ce statut de remplaçant, le club parisien aurait au moins besoin de deux centraux lors de ce mercato estival. L’évolution du jeune Noham Kamara(18 ans) sera également intéressante à suivre. Si la situation de Gianluigi Donnarumma reste toujours flou à un an de la fin de son contrat, « pour Matveï Safonov, qui trouve le temps long, et Arnau Tenas, la situation pourrait aussi évoluer. » Concernant les latéraux, Nuno Mendes et Achraf Hakimi n’ont pas de doublure fiable. Les différents bricolages de Luis Enrique à ce poste (Warren Zaïre-Emery, João Neves et Senny Mayulu) ne sont pas des solutions fiables tandis que Nordi Mukiele, de retour de prêt, doit trouver une porte de sortie pour cet été. Au sein de son centre de formation, le PSG dispose du talentueux David Boly (16 ans) pour le poste de latéral droit, « mais en attendant, les besoins sont évidents », précise L’E. Dans l’entrejeu, le trio João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz a brillé en 2025 et les champions d’Europe possèdent des alternatives crédibles avec Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu, en qui le staff parisien croit beaucoup. Mais la question se pose pour le recrutement d’un milieu au profil différent « La domination, dimanche, de Moisés Caicedo, a ainsi rappelé le déficit athlétique. Les décideurs, eux, aimeraient ajouter de l’expérience dans l’entrejeu. Avec un profil de haut niveau comparable au Munichois Joshua Kimmich (30 ans, sous contrat jusqu’en 2029). » Enfin, pour l’attaque, Luis Enrique dispose de quatre attaquants de haut niveau en la personne d’Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Désiré Doué. Concernant Gonçalo Ramos, la tendance n’est pas à un départ pour le moment. Cependant, Luis Camposcontinue à scruter le marché des numéros 9. Par exemple, le dirigeant portugais maintient ses contacts avec l’entourage de Victor Osimhen (Napoli), qui est proche de rejoindre Galatasaray, ou encore avec l’ailier Rafael Leão (AC Milan).« Le profil de l’attaquant polyvalent recherché n’a pas filtré avec précision. Mais en attendant l’émergence du prometteur Ibrahim Mbaye (17 ans), un besoin se fait ressentir », conclut le quotidien sportif.

L’Equipe évoque aussi le nouveau statut du PSG après sa saison historique, celui d’être l’équipe à battre. « Plus il est admiré, plus le PSG va nourrir des envies de le faire tomber de son piédestal. Aujourd’hui, tout le monde regarde ses matches, s’enthousiasme et échafaude des plans pour contrecarrer son pressing tout terrain et ses circuits préférentiels, éviter de le regarder jouer, mettre le doigt sur ses points faibles. » Le quotidien sportif estime que Chelsea a donné un aperçu de la recette par son impact, son jeu long et clivé dans certaines zones. Il a mis Paris sur le reculoir et l’a empêché de développer son jeu. L’Equipe estime que le Bayern Munich, en quart de finale, avait montré la voie, l’efficacité en moins. Un vrai défi pour Luis Enrique, qui va devoir se renouveler s’il entend continuer d’être imprévisible, avance L’Equipe. Il y a un autre enseignement de la finale de la Coupe du monde des clubs, les joueurs parisiens vont devoir mieux gérer les provocations. « Ils ont eu du mal à résister aux bravades et autres intimidations des Anglais. Les Blues n’ont pas été coordonnés que dans leur pressing et c’était trop flagrant pour ne pas faire partie de la stratégie de Maresca de faire dérailler leur adversaire. » C’est le jeu, et le jeune effectif du PSG devrait peut-être mettre un peu de vice dans le sien, conclut L’Equipe.

A voir aussi : CdM des Clubs : Ce que Luis Enrique risque après son mauvais geste

De son côté, Le Parisien évoque l’intersaison du PSG. Après un exercice 2024-2025 à rallonge, l’heure est venue de se vider l’esprit, au bord de l’eau ou dans un lieu paradisiaque. Les joueurs du PSG vont profiter de trois semaines de break pour récupérer d’un exercice interminable et harassant. Certains ont déjà rallié leurs lieux de vacances ce lundi matin. Ils se retrouveront tous pour la reprise programmée le 4 août avec les examens médicaux et un premier entraînement, le lendemain, sur les terrains de Poissy. Une courte période de répit avant de repartir au combat, en quête de titres, le staff ayant déjà planifié la préparation de la Supercoupe d’Europe, à Udine (Italie), le mercredi 13 août, contre les Anglais de Tottenham, vainqueurs de la Ligue Europa, avance le quotidien francilien. « D’ici-là, l’effectif aura sans doute connu des retouches à la marge, en fonction des mouvements décidés par le duo Campos-Enrique. Car, si la fin du Mondial marque le début des vacances pour les joueurs, un homme n’a pas prévu de prendre du recul et entre dans sa période favorite : Luis Campos. » Le Portugais a identifié les besoins depuis plusieurs semaines, avec en priorité le recrutement d’un défenseur central. L’Ukrainien Ilya Zabarnyi est toujours ciblé, mais Bournemouth campe sur ses positions et réclame 70 millions d’euros pour son joueur. Paris est volontairement resté calme ces derniers temps pour ne pas provoquer d’interférences au sein du groupe et regarde aussi pour un attaquant polyvalent, indique Le Parisien. « Les prochains jours permettront d’avancer sur le dégraissage en sachant que Luis Enrique ne compte pas davantage sur les joueurs prêtés. » Concernant Skriniar et Asensio, en discussions avec Fenerbahçe, un accord reste à trouver pour l’un et l’autre. Gabriel Moscardo, qui n’a pas joué aux États-Unis, va repartir en prêt. Le Betis Séville et Braga ont exprimé un intérêt pour l’accueillir. Il faudra par ailleurs composer avec les joueurs moins utilisés (Hernandez, Beraldo, Lee, Ramos…) qui pour certains auront peut-être des envies de départ. Dans le cas de Lucas Beraldo, le club et son entourage assurent qu’il n’a pas demandé à partir, assure le quotidien francilien. En attendant des réponses plus précises, l’enjeu sera de réoxygéner le groupe sans pour autant bousculer l’harmonie qui s’est créée cette saison et aussi pendant la Coupe du monde des clubs, conclut Le Parisien.





















