Joao Neves et Luis Enrique pas encore fixés après leurs mauvais gestes

La fin de la finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et Chelsea a été houleuse. Joao Neves a été expulsé alors que Luis Enrique a poussé Joao Pedro lors des altercations entre les deux équipes. Les deux hommes ne connaissent pas leurs sanctions.

Opposé à Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG s’est lourdement incliné contre les Londoniens (3-0). Durant tout le match, les joueurs de Chelsea titillaient ceux du PSG. Joao Neves a été le premier à craquer. Au contact avec Cucurella, il a vu l’Espagnol le pousser. L’international portugais a alors saisi la chevelure de l’Espagnol. Après visionnage des images, l’arbitre a décidé d’exclure le numéro 87 du PSG. Au coup de sifflet final, on a vu les joueurs des deux équipes se frictionner. Venu pour écarter les joueurs, Luis Enrique a eu un mauvais geste envers Joao Pedro, en lui mettant la main au visage, l’attaquant de Chelsea tombant ensuite au sol.

La commission de discipline de la FIFA n’a pas encore ouvert le dossier

L’Equipe indique que le coach du PSG et le milieu de terrain ne savent pas encore de quelles sanctions ils vont écoper. Le quotidien sportif explique que sanctions disciplinaires de la Coupe du monde des clubs ne devaient pas avoir de suite pour d’autres compétitions de club ou de sélection, même si à la FIFA, on se montrait plus prudent à l’issue de la finale. « Sur la base des rapports des officiels et notamment de celui de l’arbitre, la commission de discipline de l’instance mondiale décidera ou non d’ouvrir une instruction dans les prochains jours. » Si tel était le cas, des sanctions seraient alors possibles, le panel étant très large, de l’amende jusqu’à la suspension. Et si elle le désire, elle pourrait, en cas de suspension, demander à l’étendre à d’autres compétitions de club ou d’équipe nationale. Mais lundi, il était encore trop tôt pour savoir ce que la FIFA allait décider, conclut le quotidien sportif.