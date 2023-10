Revue de Presse PSG : Rennes, Vitinha, Hakimi, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 9 octobre 2023. Le PSG qui renoue avec la victoire à Rennes, le très bon match de Vitinha et Achraf Hakimi, la mauvaise passe de Kylian Mbappé…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur la victoire du PSG contre Rennes hier soir (1-3) en clôture de la huitième journée de Ligue 1. En opérant un seul changement en comparaison du onze aligné contre Newcastle, Vitinha à la place de Randal Kolo Muani, Luis Enrique a fait jouer son équipe en 4-4-2 modulable en 4-3-3 selon les séquences. « Mais la nuance du profil échangé, en remplaçant un puissant attaquant (Kolo Muani) par un milieu relayeur doté d’un gros volume (Vitinha), a résolu une partie de la problématique entrevue à St James’Park, à savoir l’équilibre et le contrôle des événements en ajustant le centre de gravité du jeu parisien. » Le quotidien sportif explique que malgré ce changement, le début de match était tout de même inquiétant côté parisien. « Le pressing des Bretons, adossé à un bloc médian, était moins agressif et débridé que celui des Magpies. Ça n’a pas empêché les hommes de Bruno Genesio, au-dessus dans l’engagement lors de la première demi-heure, de faire mal au PSG sur les transitions avec des appuis-remises efficaces.«

Et puis, peu à peu, le PSG a retrouvé ses esprits, a su mettre la main sur la partie, concédant au final peu d’occasions nettes tout en déroulant son jeu, analyse l’Equipe. « Comme un symbole, l’ouverture du score est venue de Vitinha, qui était trouvé à l’issue d’une percée oblique de Dembélé et allait chercher la lucarne opposée « à la Mbappé » (0-1, 32e). » Quatre minutes plus tard, le PSG doublait la mise par l’intermédiaire d’Achraf Hakimi. « La réduction de l’écart d’Amine Gouiri, bien servi par Ludovic Blas (1-2, 56e), n’a même pas fait douter les Parisiens puisque Randal Kolo Muani, tout juste entré en jeu, concluait avec brio un beau mouvement collectif (1-3, 58e). Le Bondynois sauvait l’honneur des attaquants de son équipe, peu en réussite tout au long d’une soirée où la force de frappe parisienne s’est faite de plus en plus pesante et menaçante. » Sans les ratés et les sauvetages de Mandanda, l’addition aurait pu être beaucoup plus salée pour Rennes, lance le quotidien sportif. « En emportant au Roazhon Park une rencontre enlevée, Paris ne s’est pas seulement rassuré après deux matches sans victoire. Il a poursuivi sa quête de contrôle et confirme qu’il a les moyens de ses ambitions en L1. On attend maintenant de voir la même chose sur la scène européenne, sans aucune garantie pour le moment« , conclut l’Equipe.

De son côté, le Parisien revient également sur la victoire du PSG sur la pelouse de Rennes hier soir. « Dans une rencontre incertaine marquée par le culot des Rennais, Vitinha, remplaçant à St James’Park, s’est chargé de rappeler à son entraîneur qu’il donnait un équilibre à l’équipe. Et plus si affinités. » Buteur et passeur décisif lors de cette rencontre, Achraf Hakimi a une nouvelle fois pesé considérablement sur le résultat de son équipe, souligne le quotidien francilien. « À 1-2, l’analyse n’était pas la même. Paris avait souffert pendant le début du match, menait sans vraiment dominer et avait relancé lui-même les Bretons. Une victoire se dessinait, moins les problèmes comme un manque de hargne au milieu de terrain, à l’heure où Manuel Ugarte semble tirer la langue, une absence de maîtrise et un Kylian Mbappé plus passeur que buteur. » Avec des joueurs offensifs plus en confiance, le Bondynois aurait pu finir la soirée avec deux ou trois passes décisives. Et un but, assure Le Parisien. « Il lui faudra encore du temps avant de renouer avec la plénitude de son jeu et les buts, qui le fuient depuis trois rencontres et un bout contre Marseille, où il est sorti blessé. » Le Parisien conclut en expliquant que cette victoire à Rennes scelle sans doute la fin de l’organisation à quatre attaquants. « Le PSG est encore tellement perfectible qu’il doit désormais avancer avec un cadre.«

A voir aussi : Ligue 1 – Le PSG se relance bien à Rennes

Le quotidien francilien fait un également un focus sur Vitinha. De nouveau titulaire, il a ponctué sa prestation solide avec un magnifique but qui a permis au PSG d’ouvrir le score hier. Un gros match qui relance le débat sur sa place dans l’équipe-type des Rouge & Bleu selon Le Parisien. « Le milieu de terrain portugais de 23 ans n’est pas devenu du jour au lendemain le joueur qui va faire gagner des matchs à son équipe, ni le leader de cette formation, mais il a le mérite, au moins, de lui apporter de sérieux gages de sécurité et de discipline, ce qui est déjà pas mal pour une formation considérablement dépassée dans ces secteurs un peu plus tôt dans la semaine dans le nord-est de l’Angleterre. » Avec ce match contre Rennes, il a prouvé qu’il pouvait être un maillon essentiel du dispositif de Luis Enrique dans cette saison, « et que son statut de remplaçant contre l’OM et Newcastle pouvait paraître injuste au regard de son rendement depuis août et de ce qu’il peut offrir dans cette position hybride d’ailier gauche. » Dans ce 4-3-3/4-2-4, le Portugais a apporté cet équilibre faisant parfois défaut à ce PSG quand il s’agit de faire les efforts à la récupération du ballon, analyse Le Parisien. « En phase offensive, il a amené également cette finesse technique supplémentaire permettant de relier l’entrejeu à l’attaque parisienne et d’apporter cette dose de créativité qui a parfois fait défaut.«

L’Equipe évoque aussi la mauvaise passe de Kylian Mbappé avec un quatrième match sans marquer sous le maillot du PSG. Le quotidien sportif explique que l’attaquant a été bien meilleur contre Rennes que lors du match contre Newcastle mercredi soir, et qu’il aurait pu finir avec un doublé de passe décisive si ses coéquipiers d’attaque, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola, avaient été efficaces. « Mais dans cette période délicate, la réussite statistique qui masquait certaines prestations quelconques en début de saison n’accompagne même plus le champion du monde. » L’Equipe indique qu’on observe cette impression tenace que Mbappé court toujours après ses sensations athlétiques. « Le passage dans le loft et les blessures récentes (genou, cheville) sont des arguments recevables, mais ne peuvent pas tout expliquer. » Cette carence ponctuelle crée chez lui une forme de frustration. Et une volonté parfois d’en faire trop, analyse le quotidien sportif. Le numéro 7 du PSG va devoir aller retrouver une forme de confiance. « L’accumulation des matches lui redonnera un « foncier » nécessaire à son type de jeu. Son passage en bleu cette semaine ne peut pas lui faire de mal. Et puis, il faudra un jour poser des mots sur cette période. Le capitaine des Bleus en aura l’occasion, sans doute, en conférence de presse. Un discours et une manière pour lui d’évacuer les maux ?«

Le quotidien sportif évoque également le très bon match d’Achraf Hakimi, buteur et passeur décisif lors de la victoire contre Rennes (1-3). Pour Loïc Tanzi, le latéral droit marocain a une nouvelle fois été le meilleur joueur parisien hier, lui qui est flamboyant depuis plusieurs semaines. « Luis Enrique s’appuie beaucoup plus sur les qualités offensives du Marocain par rapport à ce que faisait Christophe Galtier la saison dernière. Le natif de Madrid se sentait alors bridé avec des coéquipiers qui l’oubliaient – délibérément, selon lui – souvent sur son côté. Son nouvel entraîneur aimerait désormais qu’il devienne encore plus un dévoreur d’espace« , analyse l’Equipe. Au-delà de ses statistiques (4 buts, 2 passes décisives en 10 matches), Achraf Hakimi est aussi très impliqué dans le jeu du PSG. Il est celui qui a touché le plus de ballons dimanche (115). « Il faudra maintenant que ces bonnes performances se répètent face à une adversité plus importante. Autrement dit, à un moment où le PSG sera moins dominant.«

Le latéral droit est d’ailleurs le seul joueur du PSG présent dans l’équipe type de la huitième journée de Ligue 1 du quotidien sportif.