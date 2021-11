Le PSG a concédé une lourde défaite face à Manchester City (2-1). Celle-ci ne s’est pas spécialement vue sur le score final, mais plutôt dans l’écart collectif entre les deux équipes. Les Rouge & Bleu ont été largement dominés et sont au coeur des discussions dans le monde entier. Pour le quotidien Le Parisien, le consultant Emmanuel Petit revient sur le manque d’implication des attaquants et les critique vivement pour leur manque d’implication.

« Quand on voit les récents champions d’Europe, Chelsea ou Liverpool, il y a de l’abnégation, un esprit d’équipe. Là, je ne parle même pas de fonds de jeu. Mais de mentalité, de cette capacité à redoubler d’efforts et se sacrifier pour le collègue. S’il n’y a pas cette base, que chacun se fiche de ce qui va arriver, tu ne peux pas progresser dans le contenu. (…) Quitte à se brouiller, que ça jette un froid dans l’équipe, il serait peut-être temps que certains joueurs secouent un peu les mecs de devant et leur dise que ça suffit. Il faut que ça pète. Ce qu’on voit c’est un manque de respect pour les coéquipiers, pour les supporters. À chaque match, on sort frustré. Ce mercredi, j’en ai même vu qui ne faisaient plus les efforts tellement ils étaient dégoûtés. Ça ne peut pas durer ! »