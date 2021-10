Le PSG garde toujours une belle avance en tête du classement

En conclusion de la 11e journée de Ligue 1, le Classico entre l’OM et le PSG a accouché d’un score nul et vierge (0-0) assez décevant. Si les Parisiens ont évolué à dix pendant une trentaine de minutes suite à l’expulsion d’Achraf Hakimi (57e), ils ont réussi à tenir face aux rares offensives des Marseillais. Ainsi, les Rouge & Bleu restent invaincus au Vélodrome depuis novembre 2011, mais éprouvent des grosses difficultés dans le jeu. Avec ce partage des points, le PSG garde la tête du championnat avec 28 unités tandis que Marseille est au pied du podium (4e, 18 pts) mais compte un match en moins (face à l’OGC Nice ce mercredi).

Malgré la perte de deux points, le PSG garde ses distances avec son dauphin, le RC Lens. Auteur d’un excellent début de saison, le club nordiste s’est largement imposé ce dimanche face au FC Metz (4-1). Un résultat qui permet aux Sang & Or de garder leur deuxième place (21 pts), à sept points du PSG. De son côté, l’OGC Nice a réalisé un match renversant face à l’OL (3-2). Menés 0-2 à la 80e minute, les Aiglons ont profité de l’expulsion de Tino Kadewere (85e) pour s’imposer sur le fil (3-2). Ils occupent la troisième place avec 19 pts et joueront leur match en retard face à l’OM ce mercredi. Champion de France en titre, le LOSC continue de décevoir en Ligue 1. Les Lillois ont concédé le match nul face au Clermont Foot (1-1) et occupent la 10e place. De son côté, l’AS Monaco s’est imposée face au Montpellier Hérault (3-1). À noter que l’AS Saint-Etienne et le Stade Brestois n’ont toujours pas remporté le moindre match en championnat.

Malgré son match nul et vierge à Marseille, le PSG reste la meilleure attaque du championnat avec 24 buts, devant le RC Lens et l’OGC Nice (20 buts). Le club de la capitale possède la troisième meilleure défense (10 buts encaissés) derrière les Niçois (7) et le Stade Rennais (9). Les Rouge & Bleu ont réalisé seulement leur 4e clean-sheet de la saison en L1.

Les résultats de la 11e journée de L1

ASSE / Angers : 2-2

Nantes / Clermont : 2-1

LOSC / Brest : 1-1

Nice / OL : 3-2

Lens / Metz : 4-1

Lorient / Bordeaux : 1-1

Reims / Troyes : 1-2

Rennes / Strasbourg : 1-0

Monaco / Montpellier : 3-1

OM / PSG : 0-0

Classement Ligue 1