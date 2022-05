Ce samedi soir, les féminines du PSG se sont inclinées face aux Lyonnaises (1-2) et échouent une nouvelle fois aux portes de la finale de la Ligue des Champions. Malgré un Parc des Princes plein, les Parisiennes n’ont pas réussi à renverser la tendance. Après la rencontre, la milieu de terrain du Paris Saint-Germain – Sara Däbritz – a partagé sa déception mais aussi son admiration pour l’ambiance du Parc, dans des propos rapportés par le site officiel du club.

« On est très déçues, parce qu’on a perdu ce match et que notre objectif c’était d’aller en finale. C’est un moment difficile, mais c’était aussi un match spécial devant tous nos supporters, que je veux remercier pour cette ambiance de folie. C’était magique de jouer ici aujourd’hui, même si on est déçues d’avoir perdu. Je suis fière de l’équipe parce qu’on a joué cette demi-finale, on apprend. Honnêtement, cette soirée était magique devant tous ces supporters, c’était incroyable et merci a tous ceux qui sont venus au stade aujourd’hui, c’était une atmosphère de folie et on a pris du plaisir sur le terrain. Forcément si on avait gagné, ça aurait été encore mieux… »