Roustan : “Mbappé gardera la main sur les coups francs dix ans s’il le peut”

Kylian Mbappé a été désigné tireur n°1 de coup franc direct en équipe de France, les penaltys seront eux pour Antoine Griezmann. Un choix sportif ou politique ? Jusqu’ici l’attaquant de 22 ans s’est essayé sept fois à l’exercice (5 au PSG et 2 avec les Bleus) mais n’a pas encore marqué. Mais ça pourrait venir. Comme le pense Didier Roustan.

“Il y avait une faille et DD s’est glissé dedans”, a commenté le journaliste lors de l’EDS. “Ca tombe plutôt bien. Il y avait cet espace. Griezmann, il ne t’a jamais bluffé sur les coups francs (aucun but). En équipe de France il n’y a pas de spécialiste depuis très longtemps. Kylian Mbappé ne doit pas trop mal les tirer. S’il les mettait 10 mètres au dessus, il ne serait pas désigné. A l’entraînement, ça ne doit pas être trop mal. Au PSG, il ne peut pas les tirer. Pourtant Neymar, ça fait deux ans qu’il ne te les met pas, et qu’il frappe même loin… Il perd la main. Dans le processus, la carrière de Mbappé, s’il devient un bon tireur de coup franc – même s’il ne sera jamais Platini, Maradona ou Zico – avec un bon ratio, ça peut compter. Parce qu’on est dans l’empire des stats. Donc c’est capital. Mbappé gardera la main sur les coups francs dix ans s’il le peut. Il faudra être costaud pour lui prendre la place.”