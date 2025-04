Sélections – Le programme du jour des internationaux du PSG

Ce dimanche, onze joueurs du PSG vont disputer leur dernier match avec leur sélection. Ils sont tous concernés par la Ligue des Nations.

Le PSG va voir plus de la moitié de ses internationaux disputer le dernier des deux matches de cette trêve de mars. En espérant aucune blessure, club parisien pourra donc récupérer dès le début de la semaine prochaine une bonne partie de son effectif pour préparer le déplacement sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne (samedi à 19h sur DAZN). Mais avant cela, les internationaux concernés auront un objectif à accomplir avec leur sélection respective en Ligue des Nations.

France / Croatie (20h45 sur TF1)

Après une piètre prestation en Croatie il y a trois jours et une défaite logique (2-0), l’équipe de France devra réaliser un bel exploit pour valider son ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations en juin prochain. Pour atteindre cet objectif, Didier Deschamps devrait opérer quelques changements dans son onze de départ. En revanche, Ousmane Dembélé devrait une nouvelle fois être le seul Parisien présent dès le coup d’envoi. Reste à savoir si Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué et Bradley Barcola apporteront leurs qualités en cours de match.

Le XI probable de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – M.Koné, Tchouaméni, Camavinga – Olise, Dembélé , Mbappé (c)

Espagne / Pays-Bas (20h45 sur L’Equipe live foot)

Tenante du titre, l’Espagne aura aussi à coeur de valider son ticket pour le Final Four de Ligue des Nations. Après avoir arraché le nul aux Pays-Bas (2-2) lors du match aller, la Roja devra s’imposer au stade Mestalla de Valence. Pour cela, le sélectionneur Luis de la Fuente pourra s’appuyer sur l’un de ses hommes de base, Fabian Ruiz. Tout comme au PSG, le milieu de 28 ans a su gagner la confiance de son entraîneur. L’ancien Napolitain pourrait être associé à Dani Olmo et Martín Zubimendi dans l’entrejeu espagnol.

Le XI probable de l’Espagne : Unai Simón – Porro, Le Normand, Asensio, Cucurella – Olmo, Zubimendi, F.Ruiz – Yamal, Morata, Nico Williams

Allemagne / Italie (20h45 sur L’Equipe live foot)

Battue à Milan il y a trois jours (1-2), l’Italie devra renverser la tendance ce dimanche soir face à l’Allemagne pour espérer également valider son ticket pour le Final Four de Ligue des Nations. À Dortmund, le sélectionneur Luciano Spalletti compte une nouvelle fois s’appuyer sur son capitaine Gianluigi Donnarumma dans les cages de la Nazionale. L’ancien Parisien, Moise Kean, en grande forme avec la Fiorentina, est également pressenti pour débuter cette rencontre.

Le XI probable de l’Allemagne : Baumann – Kimmich (c), Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstaedt – Gross, Goretzka – Sané, Musiala, Adeyemi – Kleindienst

Portugal / Danemark (20h45 sur L’Equipe live foot)

Autre sélection visant une place pour le Final Four, le Portugal. Mais, la Seleção Das Quinas devra renverser le Danemark après sa défaite du match aller (1-0). Pour cela, Roberto Martinez compte s’appuyer sur ses joueurs cadres. Hors de la feuille de match jeudi dernier, Gonçalo Ramos fera son retour dans le groupe. Mais, l’attaquant du PSG ne devrait pas débuter la rencontre, tout comme João Neves, annoncé remplaçant au coup d’envoi. En revanche, les cadres comme Vitinha et Nuno Mendes sont pressentis pour débuter cette confrontation retour face aux Danois, à Lisbonne.

Le XI probable du Portugal : D.Costa – Dalot, Veiga, R.Dias, Nuno Mendes – B.Silva, Vitinha , B.Fernandes – Neto, C.Ronaldo (c), Leão

Géorgie / Arménie (15h sur L’Equipe live)

Large vainqueur du match aller des barrages Ligue B-C (0-3), la Géorgie voudra finir le travail à domicile face à l’Arménie ce dimanche après-midi. Suspendu lors du match aller, Khvicha Kvaratskhelia devrait retrouver sa place de titulaire aux côtés du Lyonnais Georges Mikautadze et du Stéphanois Zuriko Davitashvili.