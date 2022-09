Ce dimanche soir, la France a connu une nouvelle déconvenue en marge de la 6e journée de la Ligue des Nations. Opposés au Danemark en terre hostile, les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés sur le score sec de 2-0. S’il a brillé face à l’Autriche lors du match précédent, Kylian Mbappé n’a pas vraiment réitéré face aux Danois.

Non, le numéro 7 parisien a bien trop forcé son jeu, oubliant parfois ses véritables points forts. Voici, en substance, l’analyse faite par Johan Micoud du match de Kylian Mbappé sur le plateau de l’Équipe du Soir : « Oui, je trouve qu’il en fait un peu trop avec l’Équipe de France. Surtout sur le dernier match. Après c’est sûr qu’il manquait beaucoup de joueurs et pour combiner peut-être que cela n’était pas évident, mais, comme a pu le dire Lionel Messi, c’est un extraordinaire finisseur. Néanmoins, ce n’est pas un organisateur. Là, peut-être qu’il avait moins de ballons et qu’il a donc voulu la demander dans les pieds pour provoquer. Mais il a fait que ça. Sa force c’est d’aller vers la profondeur afin de faire vraiment mal à l’adversaire. »