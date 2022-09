Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 19 septembre 2022. La victoire sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (1-0), des Rouge & Bleu en manque d’efficacité, Lionel Messi performant, la satisfaction du duo Fabian Ruiz-Marco Verratti, quelles solutions pour remplacer l’Italien et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG sur la pelouse de l’OL (0-1), en conclusion de la 8e journée de Ligue 1, en titrant « Capital Messi. » Le numéro 30 des Rouge & Bleu est l’unique buteur de la rencontre et permet au club parisien d’occuper seul la tête du classement de Ligue 1 avant la trêve internationale. Mais, les joueurs de Christophe Galtier auraient pu se mettre à l’abri à plusieurs reprises, mais ont gâché trop d’occasions lors de ce choc du championnat. Cependant, l’essentiel est acquis pour les champions de France en titre qui terminent ce premier segment de matches par 10 victoires et 1 nul en 11 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Ce choc ne montre pas à quel point le PSG a changé par rapport à la saison dernière « car il a parfois subi des moments de pression durable, mais il faut s’arracher au score étriqué, et même au nombre de tirs (14 à 12) pour voir plus loin. » En effet, les Parisiens ont eu 12 occasions nettes sans pour autant aggraver la marque à l’image d’un Kylian Mbappé en dedans. Les Rouge & Bleu sont également tombés sur un Anthony Lopes des grands soirs qui a sorti des parades déterminantes face à Lionel Messi (10e, 14e, 40e, 76e, 90e+1), Neymar Jr (72e) et Kylian Mbappé (15e, 33e). De son côté, Thiago Mendes s’est aussi montré décisif sur certains gestes défensifs tandis que Castello Lukeba a sauvé une frappe de La Pulga sur sa ligne. Malgré sa série de victoires, Christophe Galtier devra encore gérer quelques problèmes comme la fébrilité de Gigio Donnarumma, les difficultés affichées par Sergio Ramos ou encore la chute d’intensité dans le pressing. « Mais la manière dont Blanc, Emery, Tuchel et Pochettino ont fini lessivés l’avait prévenu, sans doute, qu’il n’y a jamais de repos pour un entraîneur du PSG, qu’il ait deux ou quinze points d’avance. »

Le quotidien sportif fait un focus sur le but inscrit par Lionel Messi. Parisien le plus dangereux ce dimanche soir, le septuple Ballon d’Or a marqué l’unique réalisation de la rencontre après une séquence de 22 passes, qui s’est conclue par un très beau une-deux avec Neymar Jr. Le sixième but de la saison de l’ancien Barcelonais, son quatrième en L1, vient récompenser son bon match. Grâce à sa qualité technique et son faible déchet dans le jeu, l’attaquant de 35 ans a été à l’origine de la plupart des occasions parisiennes. Il a notamment été l’attaquant qui a le plus tenté sa chances avec 7 frappes, devant Neymar (3) et Kylian Mbappé (3). Sur ses 7 tirs, le numéro 30 du PSG en a réalisé 6 dans la surface lyonnaise. « Cela en dit long sur sa faculté à se démarquer mais aussi à exploiter les transitions offertes par des Lyonnais conquérants. Il tirait alors profit de son positionnement relativement haut, même s’il faut admettre que, comme ses compères de la MNM, son implication à la perte fut notable dans la première demi-heure. » Cependant, il a disparu de la circulation au moment du temps fort de l’OL en seconde période.

Enfin, L’Equipe se concentre sur la performance du milieu de terrain parisien. En début de rencontre, Christophe Galtier avait innové avec la première titularisation de Fabian Ruiz, aux côtés de Marco Verratti, reléguant ainsi Vitinha sur le banc. Et le duo a donné satisfaction. Cependant, la sortie sur blessure de l’Italien (63e) angoisse le staff parisien. Auteur d’une belle partition, l’international italien souffre d’un coup au mollet mais « il faudra encore attendre pour déterminer avec plus de précision la nature de sa blessure. » Un coup dur pour les Rouge & Bleu tant l’Italien est une pièce essentielle du système parisien. Ce dimanche soir au Groupama Stadium, Marco Verratti aura été brillant sous la pression adverse et dans la récupération du ballon (5). Et son duo avec la recrue Fabian Ruiz a tout de suite montré une forme de complémentarité. L’ancien Napolitain a affiché « cette science du placement et cette capacité à couper les trajectoires de passes. » L’Espagnol était également présent dans les duels avec 6 ballons récupérés « et a montré à quel point il pouvait être un joueur juste dans ses orientations de jeu. » Mais avec la blessure de Marco Verratti, Christophe Galtier devra peut-être réfléchir à un nouveau duo au milieu. Si la durée d’indisponibilité de l’Italien n’est pas connue, il manquera à coup sûr le prochain match face à l’OGC Nice en raison d’une suspension (accumulation de cartons jaunes). Et à ce jour, le duo Vitinha-Fabian Ruiz paraît le plus adapté, même si le Portugais devra occuper un rôle différent. Toujours selon L’E, la solution Warren Zaïre-Emery existe aussi. Le jeune de 16 ans impressionne à l’entraînement et Luis Campos a repoussé des offres de prêt en fin de mercato. « Et si son heure arrivait avant le Mondial ? »

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 4 – Ramos 4, Marquinhos 6, Danilo 4 – Hakimi 6, Ruiz 6, Verratti 8, Mendes 7 – Messi 8, Mbappé 4, Neymar 7

De son côté, Le Parisien évoque aussi la victoire du PSG sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu d’occuper seuls la tête du championnat. Dans un match ouvert et vivant face à l’OL, malgré une multitude d’occasions gâchées, le club de la capitale compte désormais deux points d’avance sur son rival marseillais, tenu en échec sur sa pelouse contre le Stade Rennais (1-1). Et le choc entre les deux ennemis du football français le 16 octobre prochain pourrait avoir son importance. En attendant, les hommes de Christophe Galtier terminent cette semaine avec deux victoires en deux déplacements, « l’une sans éclat ; l’autre compliquée mais éclairante. » Au final, les champion de France auront juste laissé des points face à l’AS Monaco (1-1) dans ce premier quart de championnat, « mais la thèse de l’accident reste la plus plausible quelques journées plus tard. »

Cependant, les joueurs commencent à tirer la langue, comme en atteste la blessure de Presnel Kimpembe ou celle plus récente de Marco Verratti. Toujours selon LP, Gigio Donnarumma montre encore des difficultés balle au pied et fragilise encore son statut de numéro 1 devant Keylor Navas. S’il reste impeccable sur sa ligne, l’Italien « maintient ouvert le débat sur son niveau comparé à celui de Navas. » Face aux Lyonnais, il aura manqué le réalisme offensif pour espérer s’assurer plus tranquillement le succès. Mais « les Parisiens ont quand même réussi à sortir indemnes de la pression constante des Lyonnais, pas vraiment récompensés de leur match. » À noter que le trio offensif, Neymar, Messi, Mbappé est impliqué dans tous les buts du PSG cette semaine.

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur Lionel Messi, unique buteur de la rencontre face à l’OL (1-0). Vivement critiqué la saison passée, l’Argentin montre un visage plus séduisant et est encore décisif sous le maillot parisien. Et au regard de son début de saison, « c’est même une cure de jouvence que l’Argentin semble avoir effectuée durant l’été. » Sur le papier, il reste le deuxième joueur le plus âgé (35 ans) de l’effectif derrière Sergio Ramos (36 ans), mais sur le terrain, il est celui qui a obtenu le plus de temps de jeu cette saison (974 minutes). À l’image de Marco Verratti, il est le seul joueur de champ à avoir débuté les 11 matches disputés par les Parisiens. Même s’il ne retrouvera jamais les jambes de ses années barcelonaises, La Pulga « n’a définitivement rien perdu de son efficacité et de son talent. » Après une première saison d’adaptation, Lionel Messi a déjà été décisif à 14 reprises en 11 matches avec 6 buts et 8 passes décisives. « La saison dernière, il lui avait fallu attendre fin janvier pour afficher un tel bilan. » Des belles performances notamment dues à la liberté octroyée par Christophe Galtier à son numéro 30.

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 6 – Ramos 5.5 , Marquinhos 6, Danilo 6.5 – Hakimi 5.5, Ruiz 5, Verratti 6, Mendes 6 – Messi 6.5, Mbappé 4.5, Neymar 6

Enfin, Le Progrès souligne le visage plus conquérant des Lyonnais en seconde période. Après un but précoce de Lionel Messi (5e), les Gones ont pu compter sur un grand Anthony Lopes pour leur permettre de revenir à la pause avec un seul but d’écart. « Durant cette première période qui a vu Paris confisquer le plus souvent le ballon (70% de possession), l’équipe de Peter Bosz a réussi quelques sorties de balles intéressantes », mais Alexandre Lacazette a manqué d’efficacité (22e, 30e). Lors du second acte, les Lyonnais ont réussi à rééquilibrer les débats et « ont au moins poussé leurs adversaires à défendre, sans pouvoir les faire craquer, malgré de bons moments de pression devant le but de Donnarumma. » Mais le score aurait également pu être plus lourd sans d’autres arrêts importants du portier rhodanien.