Juventus / PSG : les compositions probables

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG affronte la Juventus Turin – à l’Allianz Stadium – à l’occasion de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Une rencontre importante pour finir en tête du groupe.

Objectif première place pour le PSG. À égalité avec le SL Benfica (11 pts), mais avec une meilleure différence de buts générale, le club parisien voudra conserver la tête du groupe pour espérer avoir un tirage plus clément en 8es de finale de Ligue des champions. Pour cela, les Rouge & Bleu devront faire un aussi bon résultat que les Portugais, qui se déplacent à Haïfa pour affronter le Maccabi. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier et Massimiliano Allegri seront privés de quelques joueurs.

Un doute sur le poste de latéral gauche

Du côté du PSG, le technicien français devra composer sans Keylor Navas (dos), Presnel Kimpembe (tendon d’Achille) et Neymar Jr (suspension), mais peut compter sur le retour de Danilo Pereira dans le groupe. Ainsi, un onze semble se dessiner avec une charnière centrale Marquinhos-Sergio Ramos. De son côté, Fabian Ruiz devrait être aligné aux côtés de Marco Verratti et Vitinha dans le milieu à trois. Enfin, Carlos Soler devrait pallier l’absence du Brésilien et être en soutien de Lionel Messi et Kylian Mbappé en attaque. Un trio offensif déjà utilisé lors de la large victoire face à l’AC Ajaccio (3-0).

Concernant les latéraux, Achraf Hakimi occupera bien le couloir droit de la défense, mais un doute subsiste de l’autre côté. Si Le Parisien annonce la titularisation de Nuno Mendes, qui a effectué son retour face à Troyes (5 minutes), L’Equipe estime que Juan Bernat devrait poursuivre sur le côté gauche. Selon le quotidien sportif, « Galtier serait tenté de titulariser Juan Bernat plutôt que Nuno Mendes, trop juste, dans le couloir gauche. »

Kean titulaire avec la Juve ?

En face, la Juventus devra composer avec au moins dix absences : Marley Aké, Gleison Bremer, Federico Chiesa, Mattia De Sciglio, Angel Di Maria, Kaio Jorge, Weston McKennie, Leandro Paredes, Paul Pogba, Dusan Vlahovic et Iling Junior. À cela s’ajoute la suspension de Danilo. Mais Massimiliano Allegri pourra encore compter sur certains joueurs cadres comme Leonardo Bonucci, Alex Sandro et Arkadiusz Milik. À noter que l’ancien Parisien, Moïse Kean, pourrait être titulaire dans le 3-5-2 de la Vieille Dame. Il sera en concurrence avec Fabio Miretti.

Feuille de match Juventus Turin / PSG

Sixième journée de Ligue des champions – Stade : Allianz Stadium – Diffuseurs : Canal Plus et RMC Sport 1 (21h) – Arbitre : Carlos del Serro Grande – VAR : Juan Martinez Munuera et Pol van Boekel

XI probable du PSG ( L’Equipe ) : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos (c), Bernat – F.Ruiz, Verratti, Vitinha – Soler – Messi, Mbappé Banc : Rico, Letellier, Bitshiabu, Mukiele, Nuno Mendes, Danilo, Zaïre-Emery, R.Sanches, Sarabia, Ekitike

( ) : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos (c), Bernat – F.Ruiz, Verratti, Vitinha – Soler – Messi, Mbappé XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos (c), Nuno Mendes – F.Ruiz, Verratti, Vitinha – Soler – Messi, Mbappé Banc : Rico, Letellier, Bitshiabu, Mukiele, Bernat, Danilo, Zaïre-Emery, R.Sanches, Sarabia, Ekitike

: Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos (c), Nuno Mendes – F.Ruiz, Verratti, Vitinha – Soler – Messi, Mbappé XI probable du PSG (Canal Supporters) : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos (c), Nuno Mendes – F.Ruiz, Verratti, Vitinha – Soler – Messi, Mbappé

XI probable de la Juventus : Szczesny – Gatti, Bonucci, Alex Sandro – Cuadrado, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic – Milik, Kean Banc : Pinsoglio, Perrin, Rugani, Barbieri, Barranechea, Compagnon, Miretti, Soulé

: Szczesny – Gatti, Bonucci, Alex Sandro – Cuadrado, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic – Milik, Kean