Revue de Presse PSG : lofteurs, Mbaye, entraînement…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 3 août 2025. Quel avenir pour les « lofteurs » du PSG, le programme des joueurs parisiens pour être prêt à la reprise, Ibrahim Mbaye a une chance à saisir…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’avenir des « lofteurs » du PSG. Les joueurs de retour de prêt sont invités à se trouver un nouveau point de chute durant ce mercato estival. Plusieurs parisiens ont effectué leur retour au Campus PSG depuis juillet et à ce jour seul Milan Skriniar (Fenerbahçe) a quitté officiellement les Rouge & Bleu. Les autres, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Carlos Soler, Ilyes Housni, Marco Asensio et Randal Kolo Muani, s’entraînent avec le groupe Espoirs en attendant d’y voir plus clair sur leur avenir. Pour Randal Kolo Muani, la Juventus Turin insiste pour un retour après un prêt de six mois concluant. Si le PSG a pour objectif de récupérer 60M€ sur son joueur, les discussions bloquent entre les deux parties sur l’échelonnement du paiement. Le directeur général de la Juve, Damien Comolli, ne veut pas verser beaucoup de liquidité dès cet été. Du côté du joueur, on a peu apprécié les différentes fuites dans la presse italienne autour d’un accord contractuel déjà ficelé, ce qui n’est pas le cas. « Dans ce contexte, l’ancien Nantais peut-il échapper à la Juve ? Ce n’est pas la tendance. Mais les clubs anglais restent attentifs. Manchester United, Tottenham voire Newcastle en cas de départ d’Alexander Isak maintiennent le contact. »

Pour Nordi Mukiele, prêté au Bayer Leverkusen la saison passée, il était proche d’être transféré définitivement à la formation allemande l’hiver dernier, mais les évolutions internes au sein du club ont changé les plans initiaux. Depuis quelques semaines, des clubs anglais ont initié des contacts sans que cela ne trouve d’écho favorable chez le joueur. « L’ancien Montpelliérain a également repoussé des destinations exotiques (Arabie saoudite) et la Turquie. Le latéral droit est dans l’attente d’un challenge de haut niveau en Europe. » Revenu d’un prêt à West Ham, Carlos Soler a une touche du côté de la Liga avec Villarreal. Son ancien coach de Valence, Marcelino, aimerait le côtoyer de nouveau et le club espagnol multiplie les initiatives pour tenter de le recruter. « Au-delà du salaire important, la formule reste à trouver. Villarreal souhaite un prêt ; Paris, un transfert. » En Angleterre, Brighton est aussi intéressé par l’Espagnol.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Marco Asensio sort d’une expérience concluante du côté d’Aston Villa où Unai Emery aimerait le conserver mais toujours sous la forme d’un prêt. La piste Fenerbahçe reste ouverte mais il n’y a pas encore d’accord financier entre le joueur et le club turc. L’ancien Madrilène n’entend pas faire de concessions salariales conséquentes. Peu utilisé par le SL Benfica lors de son prêt, Renato Sanches a ressenti des douleurs au moment de son retour au Campus PSG et sa condition physique pour le haut niveau pose question. Il lui reste encore deux années de contrat et ce dossier pourrait prendre du temps. Enfin, pour Ilyes Housni, des pistes en Ligue 2 existent, auxquelles il n’a pas répondu favorablement. « Le joueur apprécie l’Espagne. L’Arabie saoudite pourrait également être une destination », conclut L’E.

Le quotidien sportif liste les jeunes (entre 17 ans et 23 ans) qui pourraient se révéler lors de la saison de Ligue 1. Et un joueur du PSG y figure : Ibrahim Mbaye. L’attaquant de 17 ans a peu joué lors du dernier exercice avec l’équipe professionnelle (365 minutes) entre courtes entrées de jeu, matches avec les U19 et titularisations en fin de saison (Strasbourg et Montpellier). « Avec ce sentiment que cet ailier ne parvenait pas à se libérer totalement. L’exercice à venir doit être le sien. » Il y a une place à prendre dans la rotation, derrière Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, et plus particulièrement sur l’aile droite de l’attaque. Son profil explosif colle avec les besoins du PSG, souvent confronté à des blocs bas. « Et Mbaye a montré, notamment en séances, qu’il était en mesure d’apporter au collectif parisien. » Après Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu, il pourrait être la révélation Titi de cette saison.

De son côté, Le Parisien évoque les vacances sportives des joueurs du PSG. Après une saison historique, les hommes de Luis Enrique sont en vacances jusqu’au 6 août prochain, jour de reprise au Campus PSG. Les champions d’Europe auront alors qu’une petite semaine pour préparer leur match de SuperCoupe d’Europe contre Tottenham le 13 août à Udine (Italie). Face à des Spurs qui ont entamé leur préparation de pré-saison début juillet, les Parisiens ont reçu un « programme très précis qui devrait favoriser une reprise à haute intensité dès la semaine prochaine. Le souhait de Luis Enrique et son staff va être d’augmenter les charges de travail suffisamment tôt pour avoir une équipe compétitive dès la mi-août », explique LP. En plus des trois semaines de vacances obligatoires, le club parisien a même différé de deux jours sa reprise d’entraînement afin de permettre aux joueurs de se régénérer physiquement mais aussi mentalement.

Depuis le 28 juillet, les joueurs ont attaqué le programme concocté par la cellule performance des Rouge & Bleu. « Il est personnalisé et varie en fonction des besoins et des dispositions de chacun. » Un tronc commun existe avec des courses, du gainage, de la musculation, du vélo, de la circulation de balle et des frappes devant le but. Cela fait plusieurs semaines que le staff parisien joue sur des détails pour avoir le meilleur dosage entre effort physique et repos mental en vue de la Supercoupe d’Europe. « Dès qu’il pouvait accorder des plages de repos aux joueurs, il le faisait. C’est plus que du management, c’est de l’intelligence. Un rapport de confiance s’est forcément établi entre le staff et ce groupe qui s’est montré sain, intelligent et hyperprofessionnel », salue le préparateur physique de l’équipe nationale de Géorgie, Fabien Bossuet.