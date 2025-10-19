TALK CS : Le 11 IDÉAL du PSG pour rester invincible en LDC contre Leverkusen (avec Dembélé ?)

Le PSG fait son retour en Ligue des Champions ce mardi sur la pelouse du Bayer Leverkusen avec pour ambition de conserver son invincibilité dans la compétition.



Le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions cette semaine. Après deux succès probants lors des deux premières journées de la compétition, le PSG voudra poursuivre son parcours parfait et ceci malgré les blessures encore importantes. Une situation qui n’avait pas empêcher les hommes de Luis Enrique de battre le Barça à l’extérieur au terme d’un scénario assez fou (1-2). Pour affronter le Bayer Leverkusen, Luis Enrique pourra compter sur le retour dans le groupe d’Ousmane Dembélé en plus de ceux de Désiré Doué, Kvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola et Senny Mayule, déjà présents face à Strasbourg.

Quelle équipe va aligner Luis Enrique pour battre Leverkusen ? Est-ce qu’il pourra compter aussi sur d’autres retours ? Dembélé tout de suite dans le 11 titulaire ? Nos pronostics et tous ces sujets sont abordés dans le dernier Talk CS avec nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives.



