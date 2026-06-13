Coupe du Monde

Tribune CS (CdM 2026) – Qatar / Suisse

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum13 juin 2026

Ce samedi (21h sur M6 et beIN SPORTS 1), le Qatar et la Suisse s’affrontent pour leur entrée en lice dans le groupe B de cette Coupe du monde 2026.

Après le match nul entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine (1-1), l’autre match du groupe B oppose le Qatar à la Suisse ce samedi soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1). Le vainqueur de cette rencontre prendra la tête du groupe. Pour cette rencontre, la Nati peut compter sur ses joueurs cadres comme Manuel Akanji, Denis Zakaria, Granit Xhaka ou encore Breel Embolo. En face, le Qatar, pays organisateur du Mondial 2022, voudra créer la surprise.

  • Le XI du Qatar : Abunada – Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Ahmed, Laye – Gaber, Madibo, Abdurisag – Edmilson, Afif
  • Le XI de la Suisse : Kobel – Akanji, Elvedi, Ricardo Rodríguez – Aebischer, Zakaria, Freuler, Xhaka – Ndoye, Vargas – Embolo
Youtube : Canal Supporters Paris

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