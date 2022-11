Après la première grosse sensation et la défaite de l’Argentine contre l’Arabie Saoudite (1-2), et le premier 0-0 entre la Tunisie et le Danemark, la Coupe du Monde 2022 se poursuit en cette fin de journée avec le deuxième match du groupe C : Mexique / Pologne.

Deuxième match de ce groupe C et déjà important. En effet, sur le plan comptable, ce Mexique / Pologne fait déjà officie de match couperet. Il faudra s’imposer afin de rejoindre l’Arabie Saoudite à la tête du groupe et prendre de l’avance sur l’équipe la plus forte sur le papier : l’Argentine. L’Albiceleste a son destin en main et devra s’imposer lors des deux prochains matchs. Hirving Lozano pour le Mexique face à Robert Lewandowski pour les Polonais, le duel s’annonce alléchant entre les deux nations. Il est la star parmi les 22 acteurs, l’attaquant du FC Barcelone pourrait, à 34 ans, ouvrir son compteur but en Coupe du Monde. A noter la présence au milieu de terrain de la Pologne de Grzegorz Krychowiak, ancien joueur du PSG.