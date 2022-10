Trémoulinas pas convaincu par la défense à trois du PSG

Tenu en échec par le Benfica Lisbonne à l’Estadio da Luz (1-1) hier soir, le PSG semble être à la fois en progression mais aussi en difficulté. Malgré un bon contenu et des phases de jeu intéressantes, la défense à trois de Christophe Galtier interroge. Et pourtant, les supporters parisiens réclamaient ce système depuis plus d’un an. Dans L’Équipe de Greg, Benoît Trémoulinas donne son avis sur ce dispositif.

« L’équipe est coupée en deux à chaque fois »

« On voit que c’est compliqué. Les trois défenseurs ont eu énormément de mal à gérer la profondeur. Lorsque vous jouez à trois, il y a toujours celui du milieu qui gère les deux autres et qui est bon à la relance. Et puis, il y a les autres qui sont rapides et qui colmatent les brèches des latéraux. Le problème c’est que sur les côtés on a Danilo qui ne va pas très vite et Sergio Ramos qui n’a plus ses jambes de vingt ans. Lorsqu’il y a de l’adversité, cette défense est en difficulté. Le problème de ce système avec le PSG c’est que l’équipe est coupée en deux à chaque fois. »