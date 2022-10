PSG / Troyes : les notes des Parisiens dans la presse

Ce samedi, le PSG s’est imposé dans un match spectaculaire face à Troyes (4-3) à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Si l’attaque a brillé, avec notamment un duo Messi-Neymar en grande forme, la défense a montré des signes inquiétants.

Entre deux matches de Ligue des champions, le PSG a bien négocié sa rencontre face à l’Estac ce samedi. Malgré une ouverture du score précoce de Mama Baldé (auteur d’un doublé), les Rouge & Bleu ont pu compter sur un duo Messi-Neymar en feu (1 but et 1 passe décisive chacun) ainsi que des réalisations de Kylian Mbappé, sur pénalty, et Carlos Soler pour s’imposer dans un match spectaculaire (4-3). Si le secteur offensif a encore brillé, la défense a une nouvelle fois montré des signes de fébrilité.

Messi-Neymar en forme, Kimpembe en difficulté

Pour son retour dans le onze de départ, Presnel Kimpembe a souffert jusqu’à son remplacement à la 58e minute par Marquinhos, comme le précise L’Equipe : « Pour sa première titularisation depuis sa blessure – ce peut être une explication -, il a connu une entame pénible dans chaque mi-temps et est impliqué sur deux buts : il manque de tranchant sur le premier but de Baldé (3e) et sur le second, il le laisse se retourner et frapper (52e). Consistant dans les duels par ailleurs. » Si le duo Messi-Neymar a brillé, Carlos Soler a également eu son importance dans cette rencontre avec un but et un penalty provoqué. Mais l’Espagnol a eu quelques difficultés à se placer dans ce rôle de milieu relayeur, comme le souligne le quotidien sportif : « Il a manqué de repères et a d’abord eu du mal à gérer la largeur. Bascule relayeur gauche pour la dernière demi-heure mais a manqué d’intensité et de niaque pour le poste. »

Les performances du duo Messi-Neymar ont régalé les supporters parisiens et les observateurs de football. Le Brésilien « a encore fait les efforts » avec une passe sublime pour Carlos Soler et un but marqué, son 10e en L1 cette saison. De plus, il « aurait pu offrir une autre passe décisive exceptionnelle pour Mbappé (67e). La définition même du spectacle ! », s’enthousiasme Le Parisien. De son côté, le septuple Ballon d’Or « a encore été déterminant » avec un but et une passe décisive. L’autre membre de la MNM, Kylian Mbappé, a montré plus de déchets malgré son but sur penalty. Le Français « a manqué d’efficacité en ratant plusieurs occasions franches (17e, 49e, 64e, 67e). »