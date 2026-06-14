Un club a supervisé Ayyoub Bouaddi lors de Maroc / Brésil
Hier soir, le Maroc et le Brésil se sont quittés sur un match nul. Lors de ce match, Ayyoub Bouaddi a brillé. Annoncé dans le viseur du PSG, il a vu Liverpool le superviser.
Ayyoub Bouaddi est l’une des promesses de Ligue 1. Performant avec Lille, il attise les convoitises des plus grands clubs européens. Il y a quelques mois, son nom était associé au PSG, le jeune milieu de terrain (18 ans) étant dans les critères de recrutement des dirigeants parisiens. Avec sa prestation XXL contre les Brésiliens hier, pour son premier match de Coupe du monde, son dossier est revenu dans l’actualité du PSG. Et selon les dernières rumeurs, s’il est apprécié au sein du club de la capitale, Ayyoub Bouaddi n’est pas une priorité de recrutement du PSG lors du mercato estival 2026.
Liverpool s’est déplacé au MetLife Stadium de New York
Ce dimanche, Foot Mercato confirme que le PSG suit de près l’évolution d’Ayyoub Bouaddi. C’est également le cas d’Arsenal, Tottenham et bien d’autres, assure le média footbalistique. Foot Mercato indique qu’un club a bougé dans ce dossier, Liverpool. Des recruteurs des Reds avaient fait le déplacement au MetLife Stadium de New York spécialement pour le voir jouer. Liverpool l’a ajouté dans leur short list pour renforcer son milieu de terrain, tout comme Lamine Camara de l’AS Monaco, conclut Foot Mercato.