Le PSG Féminin dispute ce dimanche (21h sur Canal +) une finale en D1 Arkema face à l’OL. En cas de victoire au Parc des Princes, les Parisiennes reviendraient à égalité avec les Lyonnaises, mais s’empareraient de la première place grâce aux confrontations directes (victoire 0-1 au match aller).

Pour l’occasion, la joueuse et capitaine du PSG qu’est Grace Geyoro s’est exprimé. Au micro de BeIN Sports, la numéro 8 Rouge & Bleu s’est exprimé sur son rôle au sein du collectif parisien : « Je peux dire que j’ai été un leader déjà depuis plusieurs années au Paris Saint-Germain. J’ai toujours eu cette volonté de pousser mes coéquipières, de donner des consignes, de communiquer sur le terrain et en dehors et d’essayer d’apporter au maximum. Aujourd’hui j’ai un peu plus d’expérience, j’ai fait énormément de matchs avec le Paris Saint-Germain, et j’ai eu la chance de faire plusieurs matchs internationaux qui m’ont fait acquérir énormément d’expérience, et aujourd’hui j’essaye de le transmettre. Si déjà mes coéquipières voient que je fais les efforts, que j’essaye de récupérer les ballons, que je suis toujours en mouvement, déjà dans mon attitude je suis positive, même quand c’est plus difficile. Après dans la communication, dès le début du match, avant de rentrer sur le terrain on échange, on se rassemble, j’essaye de transmettre des mots forts« . Sans grande surprise, Grace Geyoro devrait tenir sa place ce soir au Parc des Princes face à l’Olympique Lyonnais pour ce qui ressemble grandement à une finale de la saison 2022 / 2023 de la D1 Arkema. L’internationale française devrait évoluer dans l’entrejeu de Gérard Prêcheur, malgré sa polyvalence évoquée au micro de BeIN Sports : « Si je dois parler honnêtement, c’est sur que ça n’a pas été facile pour moi. J’essaye toujours d’apporter un plus à l’équipe, à mes coéquipières, même quand je suis passé en défense, au milieu de terrain, des fois même un petit peu plus haute juste derrière l’attaquante, j’ai eu plusieurs rôles dans la saison. J’essaye d’avoir cette polyvalence mais surtout d’apporter mon expérience. Après mon poste de prédilection ça reste au milieu de terrain là où je prend le plus de plaisir, là où j’arrive à m’épanouir au quotidien« .

Le PSG Féminin a l’occasion de s’emparer de la première place du championnat de France féminin ce soir. Une semaine après la défaite face à ces mêmes lyonnaises en finale de Coupe de France, il faudra pour Grace Geyoro et ses coéquipières montrer un autre visage, si elles souhaitent soulever un trophée en cette fin de saison : « J’ai eu cette chance de pouvoir gagner des titres avec le PSG, je sais la sensation que ça peut donner. On dois toujours se donner à 100% , jamais baisser la garde ou baisser la tête, même quand c’est difficile … mais on est le Paris Saint-Germain« .