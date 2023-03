Lieke Martens : « Le PSG a de très grands supporters »

Les Féminines du PSG entament des jours importants pour la suite de leur saison. Samedi après-midi, elles recevront Grand Genève en demi-finale de Coupe de France samedi après-midi (16 heures), avant de jouer – au Parc des Princes – contre Wolfsburg en quart de finale d’UEFA Women’s Champions League (22 mars). Lieke Martens a évoqué ces deux rencontres.

Deuxièmes de D1 Arkema, qualifiées pour les demi-finales de la Coupe et les quarts de l’UEFA Women’s Champions League, Les Féminines du PSG peuvent encore rêver d’un triplé historique. Dans les jours qui viennent, les Parisiennes joueront deux matches importants. La demi-finale de Coupe de France contre Grand Genève et le quart de finale aller de l’UWCL contre Wolfsburg, le mercredi 22 mars (21 heures). Arrivée chez les Rouge & Bleu l’été dernier, Lieke Martens attend avec impatience cette rencontre contre les Allemandes.

« Je crois en nos qualités »

« Je pense que c’est un tirage passionnant. Ce seront deux matches difficiles, mais je crois en nos qualités et au fait que nous nous sommes rapprochées les unes des autres, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C’est ce qui fait la force de l’équipe en ce moment, souligne la Néerlandaise pour PSG TV. La façon dont nous voulons jouer s’améliore également. Si nous parvenons à jouer notre jeu, alors je pense que nous pourrons faire de grandes choses. La dynamique de l’équipe ? Je pense que nous avons beaucoup de bonnes joueuses de ballon, donc si nous pouvons avoir la possession pendant le match, c’est quelque chose de très important pour nous. À partir de là, nous pourrons nous créer des occasions.«

« Profiter de ce premier match pour prendre une marche d’avance »

L’ancienne barcelonaise a ensuite évoqué l’importance de la première de ce quart de finale. « Je pense que le match aller est très important. Bien sûr, le match retour est également très important, mais si nous pouvons obtenir un bon résultat ici, à la maison, avec je l’espère beaucoup de soutien, cela nous stimulera. Nous savons que si nous gagnons, il est également important de marquer le plus de buts possible. Obtenir un bon résultat est très important, mais ce sera un match difficile. On sait que le match retour sera difficile chez elles. L’objectif est donc de profiter de ce premier match avec les supporters derrière nous pour prendre une marche d’avance. On va essayer de se faciliter la tâche à la maison.«

« Nous espérons faire de ce match une grande fête »

Lieke Martens a enfin parlé du fait de jouer ce match aller au Parc des Princes. » Je pense que le Paris Saint-Germain a de très grands supporters, et c’est agréable de les voir, bien sûr ! C’est vraiment bien de jouer devant eux et de sentir qu’ils nous soutiennent. Il n’y a pas de meilleur endroit que le Parc des Princes pour cela ! Un message pour les supporters ? J’espère que vous viendrez nous soutenir au Parc des Princes. Nous avons vraiment besoin de votre soutien, et nous espérons faire de ce match une grande fête.«