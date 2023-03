Le PSG consulte ses abonnés pour son possible futur stade

Depuis plusieurs semaines, le souhait des dirigeants du PSG de devenir propriétaire de leur stade fait l’actualité. L’option numéro 1 reste le Parc des Princes, mais la mairie de Paris se montre intransigeante. Le club de la capitale consulte actuellement ses abonnés sur cette question.

Pour passer un nouveau step dans son développement, le PSG aimerait devenir propriétaire de son stade. Les dirigeants parisiens ont comme premier souhait de rester au Parc des Princes. Mais la Mairie de Paris ne l’entend pas de cette oreille et préfèrerait rester sur ce qui prévaut actuellement, une location avec un très long bail. Face à ce refus, le PSG recherche d’autres solutions comme racheter le Stade de France ou bien construire son propre stade. Ce jeudi, il a envoyé un mail à ses abonnés pour les sonder sur leur souhait pour sin futur stade.

Quatre projets présentés

Dans ce mail, le PSG propose quatre projets à ses abonnés. « Conscient de la portée de ses choix dans ce dossier, le Paris Saint-Germain entend d’abord poursuivre sa réflexion et procéder à de larges consultations. Pour le club, il sera temps, ensuite, de déterminer quel sera, pour les nombreuses années à venir, à la fois le territoire des exploits de son équipe première et un magnifique point de ralliement pour sa communauté de supporters, au sein de la quelle nous espérons vous compter dans le futur« , indique le club de la capitale dans ce mail comme le rapporte RMC Sport. Les deux premiers projets, la rénovation et l’agrandissement du Parc des Princes ou celle du Stade de France. Il y a aussi la création d’un nouveau stade avec deux solutions, un stade dans un rayon de 5 kilomètres du Parc des Princes, un autre dans un rayon de 20 kilomètres. Dans son mail, le PSG fait savoir qu’il n’a pris aucune décision finale sur ces projets de stade. « Les réponses à cette étude nous permettront de créer la meilleure expérience possible, les jours de match, sur notre nouveau site, qu’il soit donc rénové ou construit. »